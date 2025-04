Parťáci k Součkovi. 4 hráči, kteří mohou nastupovat ve středu reprezentační zálohy

Na podzim se dostal do základní sestavy reprezentace a už v ní vydržel. Na hřišti pokaždé působí hodně energicky, zápasy prožívá. Jeho drajv národnímu týmu hodně pomáhal, jarní sraz měl ale třiadvacetiletý záložník Plzně slabší.

Pokračování 3 / 5

Alex Král

V reprezentaci nějaký čas chyběl, sedl mu ale letní odchod do Espaňolu. Ve španělské lize hraje, dostal se zpátky do pohody. Vrátil se i do národního týmu, v základní sestavě Ivana Haška se ale ještě nezabydlel. Jedná se každopádně o prověřenou variantu.

