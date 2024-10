Pardubice v sezoně zbrojí. Kdo už přišel a kdo ještě může dorazit?

Jendou nohou už byl v Kometě, sedmadvacetiletý Jakub Zbořil ale nakonec skončil v Pardubicích. Bek se 76 starty a 16 body v NHL (vše v Bostonu) se před sezonou zkoušel prosadit do kádru New Jersey, ovšem neuspěl, a tak se vrátil do extraligy. V té dříve hrával za Brno, teď ale bude hájit barvy Pardubic.

Sedmadvacetiletý forvard už dříve za Pardubice hrával. V roce 2015 odešel do zámoří, byl taky na severu Evropy, v roce 2021 získal titul s Třincem a nyní je třetím rokem ve Švýcarsku. V 11 startech za Ženevu posbíral devět asistencí, nedávno se ale objevily zprávy o jeho možném návratu do extraligy. Zájem neprojevily jen Pardubice, ale taky Sparta.

Jáchym Kondelík

Jedna z komet minulé extraligové sezony. Jáchym Kondelík v Českých Budějovicích zářil tak, že se dostal až do českého týmu na mistrovství světa. Letos pokračuje v Motoru, zároveň už je ale dohodnutý na přestupu do Pardubic, kam by měl odejít po konci letošní sezony. Jenže všechno může být nakonec jinak. Čtyřiadvacetiletý forvard se v aktuálním ročníku nemůže nakopnout a do Dynama možná odejde už dřív. Opačným směrem by mohl putovat Tomáš Zohorna.

Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia