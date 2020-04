Pardubice lanaří známé reprezentanty. 3 zvučné posily, které by mohly hrát za Dynamo

Už letos si v pardubickém dresu zahráli Jan Kolář nebo Robert Kousal. Další známí bývalí pardubičtí hráči by se pak mohli do Dynama brzy vrátit. Jména tří z nich najdete v následujících kapitolách.

Jakub Nakládal

Pardubický přestupový cíl číslo jedna. Dvaatřicetiletý reprezentační obránce, který startoval i na Světovém poháru a olympijských hrách, má za sebou další sezonu v Jaroslavli, kam zamířil v sezoně 2016/17 z NHL. V Dynamu hrál naposledy v ročníku 2012/12, než odešel do Ruska. S Pardubicemi získal kompletní sadu extraligových medailí včetně zlata z roku 2010. Pokud by se Jakub Nakládal do Pardubic vrátil, byl by dalším zkušeným členem defenzivy týmu, kde by doplnil Jana Koláře.

Foto: Profimedia.cz