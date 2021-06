Parádní sezona! 3 hokejisté, kteří letos nejvíc překvapili fantastickými výkony v NHL

Přestože letošní sezona NHL byla kvůli koronavirovému běsnění zkrácena, viděli jsme toho během ní docela dost. Například mladíky Joshe Norrise a Drakea Bathersona, kteří váleli s Brady Tkachukem v útoku Ottawy Senators. Nebo Maxe Comtoise, jenž v prvních dvou ročnících v NHL odehrál jen 39 utkání, a v tom letošním byl s 33 body (16+17) v 55 zápasech nejproduktivnějším hráčem Anaheimu. Třem borcům, od nichž se to ale (asi) nečekalo, však vyšla sezona ještě lépe. Najdete je v následujících kapitolách.

Kirill Kaprizov (Minnesota Wild)

Čtyřiadvacetiletý útočník Kirill Kaprizov byl ještě loni klenotem moskevského CSKA. Než nabral směr NHL, vyhrál Gagarinův pohár a podílel se na zisku zlatých olympijských medailí v Jižní Koreji. Je to vynikající bruslař s tvořivými schopnostmi i dobrou střelou a čichem na góly. Navzdory nevysoké postavě (178 centimetrů) je na ledě nepřehlédnutelným hráčem. Nikdo však nečekal, že do nejlepší ligy na světě vlétne tak suverénně, jak to provedl.

Jeho hbitost a obratné ruce, rychlost, hokejová inteligence – to vše ohromilo zámořské fanoušky a odborníky. V premiérové sezoně posbíral 51 bodů (27+24) v 55 zápasech, zaznamenal deset kladných bodů v +/- bodování a průměrně trávil na ledě přes 18 minut v každém utkání. Těžko si lze představit, že by nezískal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka roku.

Foto: Profimedia.cz