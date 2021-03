Parádní nákupy. 5 nejlepších stoperů, které v posledních letech přivedla Slavia

Slavií v posledních letech prošla řada velmi kvalitních stoperů. V Edenu působil například Michael Lüftner nebo Jakub Jugas, kteří v době, kde za Slavii hráli, patřili k důležitým postavám sešívaného týmu. Někteří hráči naopak moc neuspěli, jako třeba Ondřej Karafiát, který během podzimu nepřesvědčil a vrátil se do Liberce. Sázka na jiné stopery se však náramně vyplatila. Jména pěti nejlepších středních beků, kteří v posledních letech přišli do Edenu, najdete v následujících kapitolách.

Simon Deli

Stoper z Pobřeží slonoviny se nejprve snažil prosadit ve Spartě. Pak hrál za České Budějovice či Příbram, než v sezoně 2014/15 zamířil do Slavie. V Edenu si rychle vybudoval silnou pozici a vyrost z něj skutečný lídr. Sešívaným pomohl ke dvěma titulům i postupu do Ligy mistrů, dostal se do reprezentace své země a v létě roku 2019 přestoupil do Brugg. Teď v zimě se ale z Belgie vrátil do Slavie zpátky na hostování.

Foto: Profimedia.cz