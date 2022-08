Parádní mančaft! Ideální tým anglické Premier League z hráčů, kteří ukázali na startu sezony super formu

Katastrofální vstup Manchesteru United či West Hamu do nové sezony Premier League kontrastuje s konzistencí výkonů úřadujícího šampiona Manchesteru City a překvapivě skvělým rozjezdem Arsenalu. Pravda, na nějaké zásadní soudy je ještě příliš brzy, ale už nyní můžeme vidět borce, kteří by měli být v ročníku 2022/23 oporami svým týmů a hvězdami nejvyšší ostrovní soutěže. V následujících kapitolách najdete ideální jedenáctku z borců, kteří předvedli na začátku sezony parádní formu. Hrála by ve rozestavení 4-4-2.

Brankář: Dean Henderson (Nottingham Forrest) Brankář Dean Henderson je kmenovým hráčem Manchesteru United, ale od roku 2016 putuje z hostování na hostování. V sezoně 2019/20 chytal v dresu Sheffieldu United, tehdejšího nováčka v Premier League a dokázal ho udržet mezi elitou. Nyní je v Nottinghamu Forrest, klubu, který se vrátil do nejvyšší ostrovní soutěže po 14 letech, a naznačuje, že by ji nemusel po jediném roce opustit. V ohni střel. 9 gólmanů z prestižních evropských lig, kteří mají na začátku sezony nejvíc úspěšných zákroků Pětadvacetiletý Angličan se mezi tyčemi pořádně činí. Ve dvou zápasech pochytal 11 střel soupeřů a je v tomto ohledu nejlepší v lize. Inkasoval pouhé dvě branky a především jeho výkon ve víkendovém střetnutí s West Hamem byl excelentní a rozhodující pro zisk tří bodů. Manchester možná lituje, že si Hendersona neponechal v kádru… Foto: Profimedia.cz

Pravý obránce: Kieran Trippier (Newcastle United) Jednatřicetiletý anglický obránce Kieran Trippier má za sebou parádní start do sezony. Čistokrevný pravý bek nechyběl v úvodních dvou zápasech na hřišti ani minutu a byl klíčovým hráčem týmu. I díky jeho parádním výkonům dosud Newcastle United neinkasoval. Sledujte přenos utkání Newcastle United - Manchester City online! Bývalý hráč a odchovanec Manchesteru City a člen mládežnických výběrů Anglie i seniorské reprezentace Albionu zúročuje zkušenosti, kterých už má na rozdávání. Je vynikající ve vzdušných soubojích, umí dokonale a přesně přihrát i podržet balon. V Newcastlu rozhodně nelitují, že ho v zimě koupili za 12 milionů liber z Atlétika Madrid. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Fabian Schär (Newcastle United) Třicetiletého švýcarského stopera Fabiana Schära zastihl začátek nové sezony Premier League ve vynikající formě. V úvodních dvou zápasech nechyběl na hřišti ani jedinou minutu a v prvním duelu s Nottinghamem Forrest přispěl gólem k vítězství 2:0. Zkušený zadák, který má na kontě už 73 startů v reprezentaci helvétského kříže, kroutí v nejvyšší ostrovní lize už pátý ročník. V klubu má smlouvu do roku 2024 a jeho tržní cenu odhaduje portál TransferMarkt na sedm milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Stoper: Kalidou Koulibaly (Chelsea) Téměř dvoumetrový stoper Kalidou Koulibaly z Neapole se stál v létě vítaným přírůstkem na soupisce Chelsea. Jednatřicetiletý senegalský reprezentant patřil mezi nejlepší obránce v italské Serii A a po jeho podpisu pásla řada bohatých klubů – psalo se o eminentím zájmu Lazia Řím, AC Milán a Evertonu. Na Stamford Bridge se snažil Koulibalyho přilákat už před několika lety trenér Antonio Conte a nabízel za něho tehdy Neapoli 50 milionů liber, ale italský klub obchod odmítl. Vyšlo to až letos, kdy Chelsea poslala do Itálie 33 milionů liber a hráč se upsal anglickému klubu na čtyři roky. Vypadá to, že šlo z pohledu Londýňanů o skvělý obchod. Koulibaly nastoupil v obou úvodních zápasech Premier League v základní sestavě a v nedělním střetnutí proti Tottenhamu přispěl gólem k remíze 2:2. Foto: Profimedia.cz

Levý obránce: Pascal Struijk (Leeds United) Třiadvacetiletý Nizozemec Pascal Struijk si na začátku nové sezony významně říká o pozvánku do národního týmu Oranjes. V Leedsu působí už od roku 2018 – do Anglie tehdy přišel z vyhlášené akademie Ajaxu Amsterdam. Od té doby je United věrný. V ročníku 2019/20 se podílel na postupu do nejvyšší anglické ligy a od té doby patří k pilířům mužstva. Oba úvodní zápasy současné sezony odehrál od první do poslední minuty a zaznamenal jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

Pravý záložník: Neco Williams (Nottingham Forrest) Odchovanec Liverpoolu Něco Williams by mohl být novou vycházející hvězdičkou Premier League. Na Anfield Road se v obrovské konkurenci dostával na hřiště jen sporadicky, takže v létě klub opustil a podepsal čtyřletý kontrakt s nováčkem nejvyšší soutěže z Nottingahamu. Jednadvacetiletý talent rychle ukázal, že vynaložených 17 milionů liber by se mohlo vyplatit. V úvodních dvou zápasech byl tahounem mužstva a v duelu s West Hamem United (1:0) byl absolutně nejlepším hráčem na hřišti. Foto: Profimedia.cz

Střední záložník: Kevin De Bruyne (Manchester City) Belgický reprezentant Kevin De Bruyne vyrostl ve velkou fotbalovou osobnost. Jednatřicetiletý záložník umí být smrtelně nebezpečný pro každou obranu. Dokáže poslat milimetrovou přihrávku spoluhráči, ale díky vytříbené technice se snadno a s lehkostí zvládne prosmýknout mezi beky a míří nekompromisně směrem k brance. O jeho kreativních schopnostech nejlépe vypovídá fakt, že je už několik sezon nejlepším hráčem v Premier League podle počtu vytvořených šancí na utkání. Elita. 25 nejlepších hráčů v historii anglické Premier League podle prestižního magazínu FourFourTwo V úvodních dvou zápasech fenomenální – vstřelil gól a zaznamenal dvě asistence. V sobotním duelu s Bournemouthem byl nejlepším hráčem na hřišti. Foto: Profimedia.cz

Střední záložník: Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham Hotspur) Neprosadil se v Bayernu Mnichov, s nímž však získal dva německé mistrovské tituly, takže v roce 2016 zamířil za fotbalovým chlebem na ostrovy. A dobře udělal. V Southamptonu vyrostla z dánského reprezentanta Pierra-Emila Hojbjerga osobnost Premier League a po čtyřech povedených sezonách si vysloužil přestup do Tottenhamu. Londýnský klub za něho zaplatil v roce 2020 patnáct milionů liber a nechal mu podepsat pětiletou smlouvu. Hojbjerg se stejně jako v předchozím anglickém působišti i v dresu Spurs jednou z největších opor týmu. V obou úvodních zápasech nového ročníku strávil na hřišti všechny minuty a v nedělním souboji s Chelsea (2:2) dal gól a byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání. Foto: Profimedia.cz

Levý záložník: Gabriel Martinelli (Arsenal) Aktuálně jednadvacetiletý Brazilec Gabriel Martinelli měl ještě coby teenager několik nabídek z prestižních evropských klubů, nakonec si ale vybral Arsenal, kam přestoupil za pět milionů liber a kde podepsal dlouhodobou smlouvu. Počítalo se s tím, že bude působit v rezervním týmu, ale on si velice rychle prošlapal cestu do prvního celku. Arsenal dal talentovanému útočníkovi či ofenzivnímu záložníkovi šanci nejprve v pohárových zápasech a on svou ji chytil pořádně za pačesy. V prvním utkání v Ligovém poháru v sezoně 2019/20 vstřelil dva góly Nottinghamu Forrest a o pár dnů později se blýskl dvěma brankami a asistencí v Evropské lize, když pomohl deklasovat 4:0 Standard Lutych. Dva góly dal také v přestřelce s Liverpoolem (5:5) v zápase Ligového poháru. Následně začal dostávat prostor i v Premier League. Od minulého ročníku už je nepostradatelnou součástí sestavy. V současné sezoně odehrál obě úvodní utkání v základní sestavě od začátku až do konce a nastřílel dva góly. Foto: Profimedia.cz

Útočník: Aleksandar Mitrovič (Fulham) Vysoký srbský forvard Aleksandar Mitrovič přestoupil v roce 2013 za pět milionů eur z Partizanu Bělehrad do Anderlechtu. O dva roky později ho za 18,5 milionu eur získal Newcastle, kde si od něho hodně slibovali, jenže klub sestoupil z Premier League, takže v zimě roku 2018 zamířil do Fulhamu – nejdříve na hostování, které se později změnilo v přestup za téměř 25 milionů eur. Také s Fulhamem, kde má sedmadvacetiletý borec podepsanou smlouvu až do roku 2026, zažil pád z Premier League, a to dokonce dvakrát. V roce 2020 však pomohl mužstvu k návratu mezi elitu 26 góly ve 40 zápasech, po jediné sezoně mezi nejlepšími však přišel opět pád do Championship. Minulý ročník ho však zastihl ve fantastické formě – v 44 zápasech nastřílel 43 branek a znovu posunul Fulham mezi elitu. Hned na začátku nového ročníku naznačil, že mu střelný prach nezvlhl. V prvním utkání dal dva góly Liverpoolu a zařídil remízu 2:2. Jeho tržní cenu nyní portál TransferMarkt vyčísluje na 20 milionů eur. Foto: Profimedia.cz