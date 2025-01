Panenka a spol. 12 nezapomenutelných osobností, které ovlivnily dějiny světového fotbalu

David Beckham (Anglie)

Světový fotbal se dělí na dvě epochy – před Davidem Beckhamem, a po něm. Ještě než se anglický záložník objevil na scéně, neexistovala žádná globální fotbalová superhvězda. Jistě, byli tu George Best, Johan Cruyff, Diego Maradona a další persony, ale teprve Beckham přinesl do fotbalového světa zcela novou úroveň (sebe)propagace. Na jedné straně z něho dělaly celebritu nezpochybnitelné fotbalové kvality, na straně druhé to byl propracovaný marketing, do něhož spadá i svatba s hudební celebritou Victorií z dívčí skupiny Spice Girls, účinkování v reklamách v míře do té doby takřka nevídané, i založení vlastní obchodní značky. K jeho nemalým zásluhám patří i významná popularizace fotbalu ve Spojených státech, kde strávil část kariéry a kde je nyní spoluvlastníkem klubu v Miami.