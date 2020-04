Pan nepostradatelný. Podívejte se, kdo se v Plzni marně pokoušel nahradit Davida Limberského Petr Sobol Je mu 36 let, po sezoně mu končí smlouva, David Limberský se ale do fotbalového důchodu rozhodně nechystá. Pozici v sestavě Viktorky má i nadále ve své moci. 1234 Limberský hraje v Plzni od roku 2008. S Viktorkou získal pět ligových titulů a zahrál si s ní třikrát v Lize mistrů. Aktuálně se spekuluje, že by jej mohl nahradit Matěj Hybš, ovšem šestatřicetiletý bývalý reprezentační bek dosud všechny své konkurenty setřásl. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz Radek Šírl Na jaře roku 2012 z Plzně odcházel Václav Pilař, jehož měl ve Viktorce nahradit Radek Šírl, který dorazil z Mladé Boleslavi. Někdejší reprezentant však zvládat nastupovat také na postu levého beka, takže mohl být konkurencí i pro Limberského. Jenže jednatřicetiletý Šírl, jenž s Petrohradem vyhrál Pohár UEFA i Superpohár, za Viktorku neodehrál ani jeden zápas, neprosadil se do sestavy a po měsíci odešel zpátky na hostování do Mladé Boleslavi. Foto: Profimedia.cz Erik Janža Viktorka nikdy moc neutrácela za „neznámé“ fotbalisty. Ovšem Slovinec Erik Janža je výjimkou. Viktorka z něj v roce 2016 zaplatila Mariboru okolo dvaceti milionů korun. Jenže třiadvacetiletý slovinský reprezentační levý bek se v Plzni neprosadil a v lize za ni odehrál jen tři zápasy. Poté byl na Kypru, v Chorvatsku a aktuálně patří polskému Zabrze. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia Adam Hloušek Dosud posledním hráčem, který do Plzně přicházel jako možná náhrada za Limberského, byl Adam Hloušek. Někdejší reprezentant, jenž dříve hrával za Slavii a zahrál si i v německé Bundeslize, přišel v létě z Legie Varšava, se kterou se objevil i v Lize mistrů. Jednatřicetiletý Hloušek letos odehrál v lize 16 zápasů, Limberského ale ze sestavy nevytlačil. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia 1234 Další článek Sledujte SportRevue na Facebooku

