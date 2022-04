Pan blikanec. Připomeňte si pár prasáren Milana Petržely. Koho už udeřil a napadl?

V tomto případě byl Milan Petržela faulován, v řadě jiných byla ale viníkem on. (Foto: Profimedia.cz)

Když se ve fotbalovém prostředí řekne blikanec, každý si ihned vybaví jméno Tomáše Řepky, který předváděl zkrat za zkratem. Ale ani Milan Petržela není žádný svatoušek a během kariéry provedl řadu prasáren.

Řeč je o faulech, kterými likvidoval soupeře. Sedmatřicetiletý záložník nemá problém na někoho šlápnout nebo ho udeřit. Účastník Eura v roce 2012 to na ligových trávnících předvedl už několikrát.

Koho si vybral za terče svých útoků?

Tijany Belaid

První vážnější Petrželův zkrat. Psal se rok 2008 a Plzeň hrála proti pražské Slavii. Čtyři minuty před koncem prvního poločasu záložník Viktorky úmyslně šlápl na tuniského fotbalistu Tijanyho Belaida, se kterým se předtím dostal do souboje.

Hlavní sudí situaci sice neviděl, na upozornění pomezního ale poslal Petrželu do sprch a hráč vyfasoval navíc třízápasovou stopku od disciplinární komise. Plzeň uhrála s pozdějším mistrem remízu 1:1.

Jiří Poděbradský

Za další oběť si Petržela vybral v roce 2011 hradeckého fotbalistu Jiřího Poděbradského. Nejprve ho fauloval a po přerušení hry vyjel ostře kopačkou proti hráčově hrudníku, který také zasáhl. Potom mu ještě šlápl na břicho. Vyfasoval však jen žlutou kartu za první faul a třízápasový trest od disciplinární komise. Plzeň v sezoně vyválčila premiérový titul.

Levan Kenija

Petržela má zřejmě spadeno na cizince ve slávistickém dresu. Po Belaidovi to od něj schytal v roce 2015 i Levan Kenija z Gruzie, který po ostrém střetu s plzeňským záložníkem spadl za postranní čáru.

Petržela ale pokračoval v „akci“ a přes ležícího soupeře se snažil dostat k balonu. Kenijovi při tom ale stoupl na lýtko. Incident se však obešel bez jakéhokoliv trestu.

Další incidenty

V Petrželově „rejstříku“ by se dalo najít několik dalších případů, ve kterých si počínal nepřirozeně tvrdě. Úder loktem od něj dostali brněnský Aleš Schuster a olomoucký Michal Vepřek, v bolestech se svíjel Radek Buchta ze Znojma, ohnal se proti libereckému Martinu Frýdkovi. Schytal to taky Yadi Urdinov z Jihlavy, kterého Petržela kopl kolenem do zátylku. Je však třeba poznamenat, že v poslední době se hodně zklidnil. Naposled viděl červenou před dvěma lety za úder loktem do tváře Jana Vodháněla v utkání s Bohemians.

