Pamětníci z Letné. 4 fotbalisté, kteří byli u posledního vítězství Sparty v derby se Slavií

Ladislav Krejčí

Jedním z mála sparťanských pamětníků posledního vítězného derby se Slavií je Ladislav Krejčí. V březnu roku 2016 byl klíčovým hráčem letenského týmu a do utkání nastoupil v základní sestavě. Na hřišti byl až do závěrečného hvizdu a nahrával na třetí branku Ondřeji Zahustelovi. V letošním klání pražských S už se do zahajovací jedenáctky nedostal. Naskočil do posledních 27 minut jako střídající hráč a v nastaveném čase viděl žlutou kartu.

Foto: Profimedia.cz