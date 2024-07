Pamětníci. 9 fotbalistů z Edenu, kteří byli u zisku posledního mistrovského titulu Slavie v roce 2021

Od té doby se už ledacos změnilo. Kolář získal se sešívanou družinou další (a zatím poslední) mistrovský titul v roce 2021, kdy zakončil sezonu s 16 nulami 31 zápasech a do statistik si dokonce zapsal i vstřelený gól a asistenci. V létě 2023 prodloužil v Edenu smlouvu až do konce ročníku 2026/27. Místo jedničky mezi tyčemi už mu ale nepatří, protože má velkou konkurenci v podobě Aleše Mandouse a nově také Jindřícha Staňka, který přišel do Slavie během ledna z konkurenční Plzně.

Pokračování 3 / 10

David Zima (obránce) – 23 let

Ještě v roce 2020 o Davidovi Zimovi v Evropě věděl jen málokdo a jeho tržní cenu vyjadřoval portál TransferMarkt cifrou 400 tisíc eur. O dvanáct měsíců později vystřelila hodnota slávistického stopera téměř na dvacetinásobek a blížila se dvěma stům milionů korun. To měl za sebou povedenou mistrovskou sezonu 2020/21 v Edenu.

Předloni v srpnu přestoupil za necelých šest milionů eur do italského Turína, kde podepsal smlouvu do roku 2025. V premiérové sezoně v Serii A nastoupil jen do devíti utkání a pouze čtyřikrát byl v základní sestavě. V minulém ročníku odehrál jenom 88 ligových minut v pěti zápasech Serie A jako střídající hráč. Protože chtěl hrát, a ne jen leštit lavičku, vrátil se na konci ledna za sto milionů korun do Edenu, kde by rád restartoval zaseknutou kariéru.

