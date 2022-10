Pamatujete? Toto je 6 útočníků, kteří v sezoně 2012/13 dovedli hokejovou Plzeň k historickému titulu

Letí to. Před pár měsíci to bylo už devět roků, co se plzeňští hokejisté radovali z vítězství v extraligovém finále se Zlínem. O zisku titulu tehdy rozhodli až ve druhém prodloužení sedmého utkání na ledě Ševců.