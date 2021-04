Pamatujete? Toto je 5 největších hvězd, se kterými se Tomáš Rosický potkal v Arsenalu

Cesc Fábregas

Dvojnásobný mistr Evropy a světový šampion Cesc Fábregas byl v Arsenalu od roku 2003. Byl nejmladším hráčem londýnského klubu, který nastoupil v základní sestavě a dal první gól. V roce 2006 získal cenu pro nejlepšího evropského hráče do 21 let a o dva roky později se stal kapitánem Arsenalu. Klub opustil v roce 2011, kdy se vrátil do Barcelony.

Foto: Profimedia.cz