Pamatujete? Těchto 5 fotbalistů Slavie si zahrálo na stříbrném Euru v roce 1996

Slavia zažila parádní sezonu 1995/96. Pod vedením kouče Františka Cipra vyhrála po 49 letech domácí ligu a postoupila do semifinále Poháru UEFA. To se projevilo i na složení reprezentačního výběru. Na Euro do Anglie odjelo pět slávistů. Kteří to byli a jak se jim na turnaji vedlo? To se dozvíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Radek Bejbl Nymburský odchovanec Radek Bejbl rozhodl střelou z 35. minuty o vítězství Čechů nad Italy. Ve středu zálohy odehrál i další klíčové zápasy a po Euru odešel do Atlétika Madrid. V roce 2000 přestoupil do Lens a po dvou letech se vrátil do Slavie, z níž poté zamířil do Rapidu Vídeň. Když se vracel do české ligy znovu, zvolil si Liberec. V roce 2008 ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Pavel Novotný Pavel Novotný odehrál v národním týmu jen dva zápasy. Jeden z nich byl na Euru v Anglii ve slavném semifinálovém utkání s Francií. Rok po šampionátu odešel do Wolfsburgu a po návratu domů zakotvil ve Spartě. Následně působil ve střížkovské Bohemce, ve které pak odstartoval trenérskou kariéru. Foto: Profimedia.cz

Karel Poborský Záložník Karel Poborský patřil na Euru v roce 1996 k nejlepším hráčům českého týmu a ve čtvrtfinále vstřelil legendární dloubák do sítě Portugalska. Turnaj mu zajistil lukrativní angažmá v Manchesteru United, kde však nevydržel dlouho a přes Benfiku Lisabon a Lazio Řím se vrátil do Prahy. Ne však do Slavie, ale do Sparty. Kariéru ukončil v Českých Budějovicích. Foto: Profimedia.cz

Jan Suchopárek Jan Suchopárek vstřelil v národním týmu čtyři góly. Ten poslední si nechal na nejlepší možnou chvíli a otevřel skóre zápasu s Ruskem, po kterém Češi postoupili do čtvrtfinále. VZPOMÍNKY: 7 českých fotbalistů, kteří skórovali na Euru 1996 Obránce, který na Euru odehrál všechny zápasy kromě semifinálové bitvy s Francií, byl ve Slavii od roku 1991 a po Euru odešel do francouzského Štrasburku. Na přelomu tisíciletí se vrátil přes Německo do Slavie a kariéru ukončil v roce 2005 v mateřském Kladně. Foto: Profimedia.cz