Pamatujete? Těchto 11 Čechů hrálo v sezoně 2000/01 v Pittsburghu

Momentálně najdeme pět českých zástupců v Bostonu, ve Washingtonu, v Detroitu a v San Jose hrají tři. Víc tuzemských hráčů v jednom klubu nehraje. Dříve to ale bývalo jiné. V sezoně 2000/01 vznikla nejpočetnější česká kolonie v Pittsburghu a dres Penguins obléklo během jednoho ročníku 11 českých hráčů. Jejich jména a osudy najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Josef Beránek Výčet jeho úspěchů je velmi rozsáhlý. Josef Beránek získal olympijské zlato v Naganu a řadu úspěchů urval i na extraligové scéně. Ve sbírce má mimo jiné čtyři zlaté medaile se Vsetínem a jednu se Slavií. NHL okusil poprvé už v sezoně 1991/92, během níž debutoval v Edmontonu. Prošel i Philadelphií, Vancouverem a taky Pittsburghem, kde odehrál poslední zámořskou sezonu. Bylo to právě v ročníku 2000/01. Loučil se 23 kanadskými body v základní části a dvěma nahrávkami v play-off.

Jan Hrdina Rodák z Hradce Králové měl v týmu Penguins poměrně silnou pozici. V Pittsburghu působil od roku 1998 a strávil v něm pět sezon, než zamířil do Phoenixu. V ročníku 2000/01 odehrál 78 zápasů, během kterých posbíral 43 kanadských bodů. Foto: Profimedia.cz

Jaromír Jágr Jaromír Jágr odstartoval zámořskou kariéru právě v Pittsburghu, s nímž získal dva Stanley Cupy. A jak si vedl v ročníku 2000/01? V 81 zápasech základní části dal 52 branek a přidal 69 asistencí. Dalších 12 bodů zaznamenal v play-off. Poté ale zamířil do Washingtonu a tím se rozpadla i česká kolonie v Pittsburghu. Foto: Profimedia.cz

Milan Kraft Milan Kraft se blýskl v roce 2000 na juniorském mistrovství světa, na kterém dovedl český tým ke zlatým medailím s kapitánským céčkem na prsou. Sám dal na turnaji pět branek a přidal sedm asistencí. 6 Čechů, kteří se na juniorských šampionátech dostali do All-Star týmů V následující sezoně dostal šanci v Pittsburghu a ve 42 duelech zaznamenal 14 kanadských bodů. V kádru tučňáků pokračoval ještě v dalších třech letech, o místo v týmu ale musel tvrdě bojovat, natrvalo se neprosadil, a tak se vrátil do Evropy. Foto: Profimedia.cz

František Kučera Bývalý obránce, a šampion z Nagana, debutoval v NHL už v sezoně 1990/91 v dresu Chicaga. Prošel několika dalšími zámořskými kluby, hrál i za Spartu a přesně deset let po premiéře v soutěži se vrátil do zámoří. Nejprve hrál za Columbus a sedm zápasů odehrál i v barvách Pittsburghu. Připsal si v nich dvě nahrávky, více šancí ale nedostal. V dalším roce byl ve Washingtonu a pak se vrátil natrvalo do Evropy.

Robert Lang Kapitán bronzového olympijského týmu z Turína strávil v Pittsburghu podstatnou část kariéry. Do týmu Tučňáků přišel v roce 1998 z Bostonu a vydržel v něm do ročníku 2001/02, po kterém zamířil do Washingtonu. 10 bývalých českých útočníků, kteří v NHL vydělávali nejvíc peněz Působil i v Detroitu, Chicagu, Montrealu či Phoenixu, nejlépe mu vyšla ale právě sezona 2000/01, během které posbíral 80 kanadských bodů a dalších osm jich přidal v play-off. Foto: Profimedia.cz

Josef Melichar Sezona 2000/01 byla první, během níž se Josef Melichar objevil v NHL. Bývalý obránce odehrál za Pittsburgh 18 zápasů, ve kterých si připsal dvě asistence. Dres Penguins oblékal až do roku 2007. Později si zahrál ještě za Carolinu a Tampu Bay. Po návratu do Evropy působil ve Švédsku či v Českých Budějovicích. Foto: Profimedia.cz

Michal Rozsíval Michal Rozsíval je dvojnásobným vítězem Stanley Cupu, který získal s Chicagem. NHL poprvé okusil v sezoně 1999/2000 v Pittsburghu a v dresu Penguins pokračoval i v dalších třech ročnících. Potom odešel do New Yorku Rangers. Foto: Profimedia.cz

Martin Straka Martin Straka a Jaromír Jágr, to byla dvojice, která toho společně hodně dokázala. Oba byli u zlata v Naganu, v roce 2005 vybojovali stejný kov na mistrovství světa ve Vídni a několik let spolu hráli i v NHL. Nejprve v Pittsburghu, potom v New Yorku Rangers. Sezonu 2000/01 zvládl tehdejší kapitán Penguins na výbornou a v základní části posbíral 95 kanadských bodů za 27 gólů a 68 asistencí. Foto: Profimedia.cz

Roman Šimíček Mistr světa z Lillehammeru a čtyřnásobný extraligový medailista odešel do NHL právě před sezonou 2000/01. Začal v Pittsburghu, v 29 zápasech dal Roman Šimíček ale jen tři branky a přidal šest nahrávek. V průběhu ročníku odešel do Minnesoty, v týmu Wild strávil i další rok a pak se vrátil do Evropy. Foto: Profimedia.cz