Pamatujete si je? 6 ruských fotbalistů, kteří odehráli nejvíc zápasů v české lize

6. Arťom Meščaninov - 29 zápasů

Ještě jako teenager dorazil Arťom Meščanikov do České republiky a zakotvil v Baníku. Nejdříve hrál v B týmu a následně hostoval ve Znojmu. V nejvyšší tuzemské soutěži se premiérově objevil v ročníku 2015/16, v němž odehrál 11 utkání a dal jenu branku. Zažil pád do druhé ligy a podílel se na návratu mezi elitu. V sezoně 2017/18 pak naskočil do dalších 18 střetnutí. V létě 2020 Ostravu definitivně opustil a zamířil zpět do vlasti, kde už předtím hostoval v celku Baltika.