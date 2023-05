Pamatujete? Připomeňte si, kdo hrál za Slavii, když Sparta získala poslední titul

Slavia poslala v sezoně 2013/14 do akce čtyři gólmany. Nejvíce z nich odchytal ten nejzkušenější – Radek Černý, který se k sešívaným vrátil v létě po působení v Anglii. Ve svém posledním ligovém ročníku naskočil do 15 duelů, dostal 27 branek a vychytal pět čistých kont.

Bývalý reprezentační záložník nastartoval ligovou kariéru v Hradci Králové, nejdelší čas však strávil ve Slavii. Tu opustil v roce 2010, kdy zamířil do Salcburku, odkud se po čtyřech letech vrátil a posílil Jablonec. V průběhu ročníku 2013/14 byl však zpátky ve Slavii, za kterou pak přidal ještě další dvě sezony. V nejvyšší soutěži odkopal 310 zápasů a dal v nich 62 branek.

Jeho kariéra byla teprve na začátku. Nyní devětadvacetiletý Jaromír Zmrhal debutoval v české lize v sezoně 2012/13 a ihned se zařadil mezi opory. V Edenu vydržel do roku 2019, kdy odešel do Brescie. V Itálii se ale příliš neprosadil a po návratu domů hrál za Mladou Boleslav. Teď je ve Slovanu Bratislava.

Třiatřicetiletý útočník se do prvního týmu Slavie dostal už v roce 2006. Měl nakročeno ke skvělé kariéře, dokonce se spekulovalo o zájmu Realu Madrid. Tomáš Necid z Prahy odešel na startu ročníku 2008/09, kdy si plácl s CSKA Moskva. V sezoně 2013/14 byl ale na hostování zpátky ve Slavii, za kterou tehdy odehrál 13 zápasů a dal v nich tři góly. Nyní je v kádru Bohemians 1905.

Milan Škoda

Jedna ze slávistických legend. Milan Škoda v Edenu „vyrostl“ v obávaného kanonýra, který se dostal až do reprezentace. Byly však doby, kdy ve Slavii nastupoval i v obraně. Sešívaní jej přivedli v ročníku 2011/12 z Bohemians, Milan Škoda pak ve Slavii vydržel až do zimy roku 2020, kdy odešel do Turecka.

Foto: Profimedia.cz