Pamatujete na ně? 5 ruských fotbalistů, kteří odehráli nejvíc zápasů v české lize

Vjačeslav Karavajev – 97 zápasů

Nejvíc zápasů z ruských fotbalistů odehrál v české lize Vjačeslav Karavajev. Pravý bek, který to dotáhl až do ruské reprezentace, začínal v sezoně 2014/15 v Dukle, odkud se dostal přes Jablonec až do Sparty. Na Letné začal skvěle, v ročníku 2016/17 dal tři branky, ke kterým přidal osm nahrávek, v další sezoně ho ale ze sestavy „vyndal” Ital Stramaccioni a Karavajev odešel do Nizozemska. Nyní je hráčem Petrohradu.

Foto: Profimedia.cz