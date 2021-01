Palát a spol. 5 hráčů Tampy Bay, kteří do konce sezony přepíšou historické klubové statistiky

Stamkos je v tuto chvíli se ziskem 837 bodů na třetím místě v historické tabulce produktivity klubu. Soudě podle raketového startu do sezony by však na jejím konci měl figurovat o příčku výš a přeskočit dosud druhého Vincenta Lecavaliera (874).

Victor Hedman

Počet odehraných zápasů

V současné chvíli má Victor Hedman na kontě 764 odehraných zápasů v základní části NHL. Pokud ho nezastaví zranění, pokoří jako čtvrtý hráč v dějinách Tampy Bay metu 800 utkání.

Počet kanadských bodů

Victor Hedman patří mezi nejproduktivnější obránce v NHL a start do aktuálního ročníku potvrzuje, že v něm zřejmě bude sbírat opět hodně bodů. Je tedy velmi pravděpodobné, že na konci základní části bude mít na kontě v součtu všech odehraných sezon v elitní lize přes 500 kanadských bodů. Momentálně čítá jeho bilance 475 bodů (105+370) a na cestě k pětistovce překoná brzy Brada Richardse (489). V historii Tampy dosud žádný obránce hranice 500 bodů nedosáhl a Hedman tedy (zřejmě) bude první.

Počet asistencí

Victor Hedman je mistrem přesné přihrávky. Je to chytrý zadák, který dokáže perfektně najít spoluhráče ve výhodné pozici a tím pádem sbírá body za asistence jako na běžícím pásu. Momentálně jich má na kontě 370, což z něho dělá nejlepšího nahrávače mezi obránci v dějinách klubu. Do konce ročníku by mohl pokořit hranici 400 nahrávek a stal by se tak čtvrtým hráčem, který to v dresu Tampy Bay dokázal.

Počet vítězných gólů

Jen jeden obránce v historii Tampy Bay nastřílel víc vítězných branek než Victor Hedman, a to Čech Pavel Kubina, který jich zaznamenal osmnáct. Švédský zadák jich dosud nasázel sedmnáct, což ho v historické tabulce řadí na 12. příčku. Pokud však přidá do konce ročníku jednu další trefu dorovná nejen Kubinu, ale také Brada Richardse a poskočí do elitní desítky.

Počet asistencí u gólů v přesilovkách

U 135 branek, které padly v historii Tampy Bay v přesilových hrách, je jako asistent uveden Victor Hedman. Tento výkon ho řadí na pátou příčku v dějinách. Pokud do konce sezony přidá v této disciplíně ještě 15 nahrávek, dostane se jako první zadák na metu 150 přihrávek při v hře v početní výhodě.

Počet asistencí u gólů v oslabení

Tohle je zajímavá statistika, která zásadním způsobem vypovídá o platnosti hráče na ledě. Nejenže Hedman chodí na přesilovky, ale odehraje také pořádnou porci minut v oslabení. A když už je mezi mantinely, nesoustředí se jen na vyhazování puků, ale umí také založit akci, z níž Tampa Bay v početní nevýhodě může skórovat. Dosud má 11 nahrávek na góly v oslabení, což ho spolu s Robem Zamunerem řadí na druhé místo v historické tabulce. V případě další gólové přihrávky se osamostatní na této pozici a před sebou už bude mít pouze Martina St. Louise (16).

Počet asistencí na vítězné góly

Stejně jako v případě nahrávek na góly v oslabení exceluje Hedman i v disciplíně asistencí u vítězných tref. Spolu se Stevenem Stamkosem jich má na kontě sedmašedesát a jen pět přesných přihrávek ho dělí od dorovnání Vincenta Lecavaliera, který figuruje na druhém místě historické tabulky.

Počet asistencí na góly v prodloužení

Deset Hedmanových přihrávek dosud znamenalo pro Lightning vítěznou branku v prodloužení utkání v základní části NHL. To řadí švédského zadáka na třetí místo v historii klubu. Jedna další asistence ho posune na druhé místo po bok Martina St. Louise. První příčka patří Stevenu Stamkosovi s 12 nahrávkami.

Foto: Profimedia.cz