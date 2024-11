Padne volba na Krále? 4 hráči, kteří proti Gruzii mohou nahradit kapitána Součka

Dříve za reprezentaci nastupoval pravidelně, patřil do základu. Pak ale z národního týmu na nějaký čas vypadl a ztracenou pozici už nezískal. Teď by se Alex Král mohl vrátit, šestadvacetiletý středopolař je největším favoritem na Součkovo místo. Od fanoušků to za své výkony v reprezentaci často schytává, na druhou stranu, pravidelně hraje ve španělské La Lize a patří k oporám Espaňolu. Je rozehraný, má zkušenosti. A taky slušnou formu.

Ve středu zálohy umí zahrát i Lukáš Provod, byť by se pohyboval zřejmě výše, než Souček. Každopádně i toto je jedna z variant. Pak by ale osmadvacetiletou oporu Slavie musel někdo nahradit na kraji sestavy.

Ondřej Lingr

Pokud by se trenér Hašek rozhodl pozměnit styl hry, mohl by do hry „nainstalovat“ i Ondřeje Lingra, jenž se v úvodu sezony vrátil z Feyenoordu do Slavie. Šestadvacetiletý štírek umí zahrát na několika ofenzivních pozicích, hovoří proti němu ale slabší forma. V Nizozemsku toho totiž během uplynulé sezony moc nenahrál a ještě se nenastartoval ani v Edenu. Dá se proto čekat, že do hry půjde opět jako žolík.

