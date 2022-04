Osudoví protivníci. 5 soupeřů, se kterými strávil Erling Haaland během kariéry nejvíc času na hřišti

Norský útočník Erling Haaland patří k největším současným talentům světové kopané. Jednadvacetiletý borec se mezi dospělými pohybuje už od svých patnácti let. Přes domácí kluby Bryne a Molde se dostal do rakouského Salcburku a v roce 2020 do současného působiště v Dortmundu. Navzdory svému mládí už toho má za sebou opravdu hodně a některé tváře protihráčů zná téměř detailně, protože se s nimi na hřištích potkává docela často. V následujících kapitolách najdete pět borců, proti kterým odehrál Haaland nejvíc minut v kariéře.