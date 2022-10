Ostudný propadák. Pět hráčů Sparty, kteří v derby na půdě Slavie totálně vybouchli

Sparta derby totálně zpackala. Vybrat pět nejhorších hráčů rudého celku bylo docela složité, zápas totiž nevyšel nikomu, přesto jsme se do toho pustili. Výsledek najdete v následujících kapitolách.

Matěj Kovář

Ihned poté, co do Sparty přišel z Manchesteru United, se postavil do základní sestavy. Stal se novou jedničkou a Pražany několikrát podržel, taky jde ale stále vidět, že s týmem není tolik sehraný. Derby mu nevyšlo, ze čtyř střel dostal čtyři góly a bylo po zápase. Příliš nepomáhal ani rozehrávce.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia