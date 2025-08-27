Ostrostřelci z Východu. 11 nejlepších ruských kanonýrů v historii NHL. Vládne jim car Ovečkin

Ruští hokejisté se stali po pádu Železné opony vyhledávaným zbožím i v nejprestižnější soutěži na světě - v NHL. Ruská hokejová škola už vyprodukovala řadu borců, kteří se v zámoří stali hvězdami.
Když se bude mluvit o nejlepším ruském kanonýrovi v dějinách NHL, téměř každý bude okamžitě vědět, že je řeč o Alexandrovi Ovečkinovi. Kterých deset slavných krajanů nechává devětatřicetiletý snajpr Washingtonu Capitals v historické tabulce střelců za sebou, na to odpovídají následující kapitoly.
11. Pavel Dacjuk
Počet sezon v NHL: 14
Klub(y): Detroit Red Wings
Počet zápasů v základní části soutěže: 953
Počet gólů v základní části soutěže: 314
Průměr branek na zápas: 0,329
V zámoří byl ruský centr Pavel Dacjuk věrný jedinému klubu. V Detroitu strávil čtrnáct sezon a v každé patřil k nejlepším hráčům týmu. Na zámořskou kariéru, za kterou udělal po sezoně 2015/16 tečku, se může dívat s potěšením. V dresu Red Wings zvládl v základní části a v play-off odehrát 1110 zápasů, v nichž si do statistik připsal 1031 kanadských bodů. Dvakrát se ve městě automobilů radoval ze zisku Stanley Cupu.
Podle statistik byl Dacjuk svého času jedním z nejlepších exekutorů ze samostatných nájezdů. Jeho procentuální úspěšnost byla těsně pod padesáti procenty, což je mimořádně nadprůměrné číslo. Za vším byly jeho neuvěřitelně šikovné ruce. Nikdo na světě si asi nedokáže přehodit puk na čepeli hole z bekhendu do forhendu tak rychle a dokonale jako to uměl ruský snajpr.
10. Alexej Jašin
Počet sezon v NHL: 12
Klub(y): Ottawa Senators, New York Islanders
Počet zápasů v základní části soutěže: 850
Počet gólů v základní části soutěže: 337
Průměr branek na zápas: 0,396
Alexej Jašin se stal v roce 1992 dvojkou draftu, když po něm chňapla Ottawa a on pak v kanadském klubu strávil sedm povedených sezon, v nichž se pyšnil průměrem téměř jednoho bodu na utkání. Za Ottawu odehrál 504 zápasů a nasbíral 491 bodů.
V roce se stal součástí trejdu, v němž figuroval slovenský obránce Zdeno Chára z New Yorku Islanders. Hráči si vyměnili zaměstnavatele. Po výměně se Chára vyprofiloval v jednoho z nejlepších a nejvytíženějších obránců v NHL, ale Islanders nakonec nad obchodem hořce zaplakali. Jašin odehrál v dresu Ostrovanů jen pět sezon, ale protože v klubu podepsal dlouhodobý a lukrativní kontrakt, pobíral průměrnou roční mzdu ve výši 2,2 milionu dolarů i když v roce 2007 opustil NHL, a to až do roku 2014. To už byl ale dva roky ve sportovním důchodu.
Přesto se zapsal do statistik prestižní zámořské soutěže jako dvanáctý nejproduktivnější Rus v historii a mezi gólovými střelci figuruje v žebříčku svých krajanů na desáté pozici. Šestkrát v kariéře pokořil metu třiceti vstřelených branek, z toho dvakrát se dostal na čtyřicet či více gólů.
9. Vjačeslav Kozlov
Počet sezon v NHL: 18
Klub(y): Detroit Red Wings, Buffalo Sabres, Atlanta Trashers
Počet zápasů v základní části soutěže: 1182
Počet gólů v základní části soutěže: 356
Průměr branek na zápas: 0,301
Dvakrát vyhrál Stanley Cup a na přelomu tisíciletí patřil k největším hvězdám v NHL. Forvard Vjačeslav Kozlov je devátým nejlepším ruským střelcem v historii zámořské ligy. Do prestižní soutěže zamířil krátce po pádu východního bloku a v sezoně 1991/92 debutoval v Detroitu, kde pak hrál až do roku 2001, kdy byl vytrejdován za Dominika Haška do Buffala. Tam však pobyl jen krátce a už od dalšího ročníku až do odchodu do vlasti v roce 2010 hájil barvy Atlanty.
Když se Kozlov s NHL loučil, měl na kontě 1182 utkání a 853 bodů (356+497). V 118 zápasech v play-off posbíral 79 bodů (42+37). V Detroitu i v Atlantě je pokládán za klubovou legendu.
8. Nikita Kučerov
Počet sezon v NHL: 12
Klub(y): Tampa Bay Lightning
Počet zápasů v základní části soutěže: 803
Počet gólů v základní části soutěže: 357
Průměr branek na zápas: 0,445
Ruský útočník Tampy Bay LIghtning Nikita Kučerov už získal třikrát Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL, jednou Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu i Ted Lindsay Award. A také dvakrát pomohl vybojovat Bleskům Stanley Cup. Dvaatřicetiletý borec patří už několik let k nejzářivějším hvězdám elitní zámořské ligy. Ve floridském klubu dobře věděli, že osmiletá smlouva, která mu do roku 2027 zajišťuje průměrný roční příjem ve výši 9,5 milionu dolarů, je skvělou investicí do budoucnosti.
Ve vyřazovacích bojích chyběl od svého vstupu do NHL pouze jedenkrát (v sezoně 2016/17), jinak patří vždy k největším osobnostem play-off. Dvakrát se v soubojích o Stanley Cup dostal nad třicetibodovou hranici – a jeho tým pokaždé vyhrál nejcennější trofej. Osobním maximem je pro něj 34 bodů (7+27) z ročníku 2019/20. Už pětkrát v kariéře se v základní části pokořil stobodovou metu a podobně jako před rokem byl nejproduktivnějším hráčem ligy. Devětkrát dobyl třicetigólovou hranici, z toho třikrát se dostal aspoň na čtyřicet přesných tref.
7. Alexej Kovaljov
Počet sezon v NHL: 19
Klub(y): New York Rangers, Pittsburgh Penguins, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Florida Panthers
Počet zápasů v základní části soutěže: 1316
Počet gólů v základní části soutěže: 430
Průměr branek na zápas: 0,327
Alexej Kovaljov se stal v roce 1991 vůbec prvním Rusem vybraným v úvodním kole draftu NHL a je sedmým nejlepším ruským kanonýrem v historii NHL. Olympijský šampion z roku 1992, který se o dva roky později radoval jako první ruský hokejista (spolu s Karpovcevem, Němčinovem a Zubovem) ze zisku Stanley Cupu s New Yorkem Rangers, patří k legendárním postavám elitní zámořské soutěže z přelomu tisíciletí.
Kovaljov odehrál v základní části NHL 1316 utkání a dokázal v nich nastřílet 430 branek, k nimž přidal 599 asistencí. Ve 123 zápasech play-off pak posbíral rovných sto bodů (45+55). Jeho obrovskou devizou byly nesmírně šikovné ruce. S holí to uměl jako málokdo v dějinách hokeje a jeho střela zápěstím byla postrachem všech brankářů.
6. Pavel Bure
Počet sezon v NHL: 12
Klub(y): Vancouver Canucks, Florida Panthers, New York Rangers
Počet zápasů v základní části soutěže: 702
Počet gólů v základní části soutěže: 437
Průměr branek na zápas: 0,623
Není to náhoda, že Pavel Bure dostal přezdívku „Ruská raketa.“ Když do toho šlápl, nikdo jeho rychlosti na ledě nestačil. Navíc dokázal i v pekelném tempu perfektně kontrolovat puk. Nikdo snad nedával tak rád góly jako on. Byl to jeden z mála ryzích střelců s talentem od pánaboha. Diváci často sledovali jeho úžasné kousky s pusou dokořán.
V draftu NHL se v roce 1989 dočkal až v šestém kole jako 113. hráč v pořadí. Když hrál po příchodu z CSKA Moskva v roce 1991 svůj první zápas za Vancouver, nedal sice gól, ale naprosto ohromil fanoušky klubu svým bleskovým pohybem po kluzišti. Po letech paběrkování měli Canucks v kádru opět superhvězdu.
Ačkoli nebyl žádný obr (měřil 180 cm), vyznačoval se Bure ohromnou silou a úžasnou stabilitou. V zásobě měl arzenál triků, kterými dokázal obelstít každého obránce a jeho střela zápěstím i golfovým úderem byla smrtelná. Na ledě se pohyboval s bezstarostnou nenuceností, což kontrastovalo s jeho instinktem dravce. Když bylo třeba, pustil se nebojácně i do pěstního souboje a častokrát dokázal hrát i se zraněním.
Stejně jako řada jiných velkých hráčů byl Bure tak trochu sobec. Častokrát si vzal puk a snažil se projít přes obranu sám. Když se mu to podařilo, byla to pokaždé skvostná podívaná, ale ne vždy to vyšlo. Jedno z utkání, které vešlo do historie, sehrál na olympiádě v Naganu, kde nastřílel do sítě Finska pět branek, což je dodnes nepřekonaný rekord.
V 31 letech začal mít problémy s koleny. V ročníku 2002/03 odehrál jen 39 střetnutí a sezonu 2003/04 úplně vynechal. Pak už se na ledě nikdy neobjevil. Málokdo si dovedl představil, že by ve 32 letech odešel ze scény, ale stalo se tak.
5. Ilja Kovalčuk
Počet sezon v NHL: 13
Klub(y): Atlanta Trashers, New Jersey Devils, Los Angeles Kings, Montreal Canadiens, Washington Capitals
Počet zápasů v základní části soutěže: 926
Počet gólů v základní části soutěže: 443
Průměr branek na zápas: 0,478
Ilja Kovalčuk se v NHL prezentoval jako nesmírně rychlý a tvořivý hokejista, který to náramně uměl s pukem. Byl skvělým střelcem i tvůrcem hry. Dvakrát během kariéry nastřílel v základní části sezony 52 branek a jednou si za tento výkon vysloužil Maurice Richard Trophy. V roce 2012, kdy už válel v dresu New Jersey Devils, byl zase nejlepším kanonýrem v play-off. Devils však tenkrát k titulu nedovedl a tým skončil po porážce 2:4 od Los Angeles těsně pod vrcholem.
Po zkrácené sezoně 2012/13 překvapil tehdy třicetiletý Kovalčuk celý hokejový svět, když oznámil, že navzdory platné smlouvě odchází z NHL a míří do KHL, kde se upsal Petrohradu. V zámořské soutěži za sebou zanechal působivé statistiky – odehrál 816 zápasů, v nichž nasbíral 816 bodů (417+399). V play-off zvládl naskočit do 32 duelů s bilancí 11 gólů a 16 asistencí. Před ročníkem 2018/19 se do slavné zámořské ligy vrátil a podepsal tříletý kontrakt s Los Angeles, ale na někdejší výkony už nedokázal navázat.
4. Alexandr Mogilnyj
Počet sezon v NHL: 16
Klub(y): Buffalo Sabres, Vancouver Canucks, New Jersey Devils, Toronto Maple Leafs
Počet zápasů v základní části soutěže: 990
Počet gólů v základní části soutěže: 473
Průměr branek na zápas: 0,478
Alexandr Mogilnyj byl prvním ruským hokejistou, který přeběhl ze Sovětského svazu do zámoří, aby mohl hrát v NHL. Do elitní ligy naskočil v sezoně 1989/90 v dresu Buffala, v němž odehrál šest sezon. Následně hrál ve Vancouveru, New Jersey a Torontu. Dvakrát během kariéry překonal stobodovou hranici. V ročníku 1992/93 nastřílel v 77 zápasech základní části 76 branek, což je dodnes rekordní výkon pro ruského hráče za sezonu.
V roce 2000, po výměně z Vancouveru, pomohl New Jersey vybojovat Stanley Cup. Šestkrát si zahrál v All-Star Game, získal Maurice Richards Trophy pro nejlepšího kanonýra sezony Lady Byng Trophy pro největšího gentlemana v NHL. Když se v roce 2006 s prestižní soutěží rozloučil, měl na kontě 990 střetnutí a 1032 bodů (473+559). Dalších 124 utkání a 86 bodů posbíral ve vyřazovacích bojích.
3. Sergej Fjodorov
Počet sezon v NHL: 18
Klub(y): Detroit Red Wings, Anaheim Ducks, Columbus Blue Jackets, Washington Capitals
Počet zápasů v základní části soutěže: 1248
Počet gólů v základní části soutěže: 483
Průměr branek na zápas: 0,387
Když temperamentní ruský útočník Sergej Fjodorov ukončil v roce 2009 kariéru v NHL, měl na kontě 1248 zápasů a téměř stejný počet kanadských bodů (1179). Třikrát vyhrál s Detroitem Stanley Cup, dvakrát se se Sovětským svazem radoval z titulu mistra světa a jednou jej zvedl nad hlavu už v dresu Ruska.
Fjodorov byl univerzální hokejista, který byl smrtelně nebezpečný v ofenzivní činnosti, ale uměl se dobře ohánět i před vlastní brankou a účinně pomáhal obráncům. Jeho největší chvíle přicházely v play-off, kdy patřil k nepostradatelným vůdcům a tahounům týmu.
2. Jevgenij Malkin
Počet sezon v NHL: 19
Klub(y): Pittsburgh Penguins
Počet zápasů v základní části soutěže: 1213
Počet gólů v základní části soutěže: 514
Průměr branek na zápas: 0,424
Když má svůj den, není na světě lepšího hokejisty. Bruslí jako Sergej Fjodorov, umí si pokrýt puk jako Jaromír Jágr a dokáže prosvištět mezi obránci jako Mario Lemieux. To je stručná vizitka Jevgenije Malkina.
Devětatřicetiletý forvard má na kontě tři sezony, ve kterých nasbíral v základní části přes sto bodů. V Pittsburghu si ho smluvně pojistili do roku 2026 a vyplácí mu ročně v průměru 6,1 milionu dolarů.
Dvojka draftu z roku 2004 se poprvé představila v NHL v sezoně 2006/07 a doslova ohromila zámořské publikum i experty. V premiérovém ročníku totiž Malkin zaznamenal 85 bodů za 33 gólů a 52 nahrávek a zaslouženě obdržel cenu pro nejlepšího nováčka. Pittsburghu pomohl ke třem Stanley Cupům, dvakrát vyhrál kanadské bodování základní části soutěže, za což si odnesl Art Ross Trophy a v roce 2012 obdržel Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy.
Pak je tu ale stinná stránka tohoto ruského borce. V posledních letech byl Malkin dvakrát suspendován - jedno utkání nesměl hrát v roce 2019 za nebezpečnou hru vysokou holí a o tři roky později dostal čtyřzápasový distanc za ošklivý zákrok na Matta Borowieckého z Nashvillu. Jeho hru hokejkou, kterou osekává protivníky, doplňují občas i sporné hity.
1. Alexandr Ovečkin
Počet sezon v NHL: 20
Klub(y): Washington Capitals
Počet zápasů v základní části soutěže: 1491
Počet gólů v základní části soutěže: 897
Průměr branek na zápas: 0,602
Alexandr Ovečkin je bezesporu jednou z největších postav v historii světového hokeje. O jeho kvalitách svědčí suché statistické údaje, které říkají, že si drží průměr více než jednoho kanadského bodu na zápas.
Ovečkinův vstup do nejslavnější hokejové soutěže na světě byl impozantní. V roce 2006, tedy dva roky poté, co si ho v draftu jako prvního vybral Washington, se stal nejlepším nováčkem sezony. Během první stovky zápasů v NHL dokázal nastřílet 64 branek, což je víc, než se povedlo Gretzkymu, Lemieuxovi či Crosbymu. Ve stejném období nasbíral 128 bodů a ve statistikách za sebou nechal mimo jiné třeba Lindrose nebo Forsberga.
Je jediným hráčem v historii, který byl jmenován do první pětky All-Star týmu v pěti prvních sezonách v NHL. Třikrát už vyhrál Hart Memorial Trophy a stal se osmým hráčem v historii, jemuž se to podařilo. Jedenkrát byl oceněn Art Ross Trophy pro vítěze kanadského bodování a devětkrát se stal držitelem Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce. V sezoně 2024/25 pokořil historický rekord NHL Wayna Gretzkyho v počtu nastřílených branek v základní části soutěže, který byl považován za nepřekonatelný.
