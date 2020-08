Ostrostřelci! Těchto 11 Čechů mělo v základní části aktuální sezony NHL nejpřesnější mušku

Šup, šup, šup a je to tam. Tak snadno střílí někteří hokejisté branky. Plácnou do puku a ono to tam spadne. A další pálí na brankáře ostošest, ale štěstí jim přeje zřídkakdy.

Nahlédli jsme do statistik českých hokejistů v základní části aktuální sezony NHL a vybrali borce z první zmíněné kategorie. Nesestavili jsme však žebříček podle počtu nastřílených gólů, ale podle procentuální úspěšností střelby. Jedenáct nejlepších hráčů podle tohoto kritéria v najdete v následující galerii. Do výběru jsme zařadili jen ty borce, kteří zvládli odehrát aspoň 25 zápasů a mají úspěšnost střelby nad deseti procenty.