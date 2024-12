Ostřílení veteráni i mladí dravci. 5 nejlepších střelců v podzimní části sezony 2. ligy

Pokračování 3 / 6

4. Jakub Hodek (FC Vlašim) – 7 branek za 1217 minut

Třiadvacetiletý útočník Jakub Hodek je hráčem pražské Dukly, vojenský klub jej však poslal na hostování do konce sezony do Vlašimi. Možná, že kdyby na Julisce tušili, že mu to bude na podzim tak báječně střílet, nechali by si šikovného hroťáka v kádru. Takto z jeho formy těží Vlašimští, jimž sedmi přesnými trefami a jednou asistencí v 16 zápasech pomohl přezimovat na šestém místě druholigové tabulky.

Foto: fcsbvlasim.cz