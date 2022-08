Ostřelovači. 11 hráčů z prestižních evropských lig, kteří v aktuální sezoně nejčastěji pálí na branku

Občas říkají trenéři svým svěřencům, aby víc stříleli na branku soupeře. Má to logiku - čím víc střel, tím větší pravděpodobnost, že nějaká skončí gólem, nebo dorážkou vyraženého či zblokovaného míče do sítě. A mnozí fotbalisté si to berou opravdu k srdci.