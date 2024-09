Ostřelovači. 10 hokejistů, kteří od sezony 2014/15 vyslali v NHL nejvíc střel na branku

„Pořád to zkoušejte, střílejte na branku z každé pozice. Buď to tam spadne, nebo aspoň vytvoříte situaci pro dorážku,“ tak to často říkají hokejoví trenéři svým svěřencům. Někdo se těmito radami řídí, jiný ne. Pojďme se podívat na ty, kteří s plněním těchto pokynů nemají v NHL nejmenší problém.



Část 1 / 11



Ostřelovači – i tak by se dalo říkat hokejistům, kteří neúnavně zápas co zápas, sezonu za sezonou, pálí na branky soupeřů jeden puk za druhým. Nahlédli jsme do statistik a vybrali jsme deset hráčů, kteří v uplynulých deseti letech (tedy od ročníku 2014/15) stříleli v NHL na gólmana nejčastěji. Najdete je i s patřičnými statistikami v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 11 10. Auston Matthews (USA) – 2273 střel na branku Počet zápasů od sezony 20214/15: 562

Počet branek od sezony 2014/15: 368

Klub(y) v daném období: Toronto Maple Leafs Když Toronto v sezoně 2015/16 po třech letech bez play-off postoupilo do vyřazovacích bojů, měl na tom velkou zásluhu Auston Matthews. V premiérové sezoně v NHL oslnil čtyřiceti nastřílenými góly a 69 body v základní části soutěže a získal po zásluze Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. Od té doby, co je součástí týmu, Maple Leafs v play-off nechyběli ani jednou. Jednička draftu z roku 2016 už je legendou Toronta, protože třikrát vyhrál Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce ligy a jednou Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče sezony. A to je mu momentálně teprve 27 let. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 11 9. Jeff Skinner (Kanada) – 2328 střel na branku Počet zápasů od sezony 20214/15: 747

Počet branek od sezony 2014/15: 260

Klub(y) v daném období: Carolina Hurricanes, Buffalo Sabres Jeff Sinner se stal v roce 2010 sedmičkou draftu a hned vlétl do NHL jako uragán. V premiérové sezoně 2010/11 posbíral v dresu Caroliny v 82 zápasech 63 bodů (31+32) a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka ligy. Tento výkon pak dokázal překonat pouze v ročníku 2022/23 (82 bodů). Během své první sezony v Buffalu (2018/19), kam byl vytrejdován, se vzepjal k životnímu střeleckému výkonu – nastřílel 40 branek a vysloužil si osmiletý kontrakt na 72 milionů dolarů. Už je však jisté, že jej dokončí v jiném klubu. Od příštího ročníku bude hájit barvy Edmontonu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 11 8. Tyler Seguin (Kanada) – 2342 střel na branku Počet zápasů od sezony 20214/15: 686

Počet branek od sezony 2014/15: 258

Klub(y) v daném období: Dallas Stars Tohle dodnes bolí všechny fanoušky Bostonu. Bruins si v roce 2010 už jako druhého hráče v draftu pojistili kanadského forvarda Tylera Seguina, ale klub ho po třech sezonách vytrejdoval do Dallasu. Nic pitomějšího snad manažeři nemohli udělat, protože moc lepších hráčů si od roku 2000 v draftu (asi) nevybrali. 11 hráčů, které kluby NHL před 13 lety nepustily na MS juniorů. Byli moc dobří Seguin byl součástí týmu, který v roce 2011 pomohl Bostonu k zisku Stanley Cupu, jeho excelentní hokejové schopnosti se však naplno rozzářily až v dresu Stars, kde se stal ofenzivním esem a jednou z největších hvězd NHL. Vynikající a obratný bruslař dosud zaznamenal v NHL 788 bodů (351+437) v 969 zápasech základní části soutěže a šestkrát byl nominován do All-Star Game. Dlouhodobě patří k nejpilnějším střelcům v lize. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 11 7. Roman Josi (Švýcarsko) – 2362 střel na branku Počet zápasů od sezony 20214/15: 737

Počet branek od sezony 2014/15: 158

Klub(y) v daném období: Nashville Predators Švýcarský obránce Roman Josi zraje jako dobré víno. Ve čtyřiatřiceti letech patří mezi největší defenzivní osobnosti NHL. V roce 2020 získal Norris Trophy pro nejlepšího beka soutěže a ještě než uzavře kariéru, by to mohl klidně zvládnout znovu. Co ukázal čas. Toto jsou nejlepší výběry všech klubů v draftech NHL od roku 2000 Nashville si jej vybral v roce 2008 ve druhém kole a skauti by dnes za tuto volbu mohli klidně žádat finanční odměnu, protože Josi se stal pilířem mužstva. Vzhledem ke svým schopnostem pobírá adekvátní plat v průměrné výši přes devět milionů dolarů ročně, ale ještě před pár lety se musel spokojit s necelou polovinou. Osmiletá smlouva z roku 2019 ho však (zcela po zásluze) katapultovala mezi nejlépe placené beky v NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 11 6. John Tavares (Kanada) – 2484 střel na branku Počet zápasů od sezony 20214/15: 759

Počet branek od sezony 2014/15: 320

Klub(y) v daném období: New York Islanders, Toronto Maple Leafs Kanadský útočník John Tavares má obrovské hokejové nadání – dokonce se hovořilo o tom, že byl nejtalentovanějším hráčem v dějinách New Yorku Islanders. Je to báječný kanonýr, který má nesmírně šikovné ruce a k tomu chytrou hlavu, která umí vymýšlet šance i pro spoluhráče. Právě jeho osobnost až do konce sezony 2017/18 povyšovala lehce nadprůměrný celek New Yorku Islanders kvalitativně mnohem výš. A to je přesně ten faktor, který charakterizuje velkého hráče. S klubem spojil svůj sportovní osud na devět let. Absolutní hokejová elita. 15 nejlepších jedniček draftů v historii NHL Od svého nástupu do NHL neklesl v dresu Ostrovanů pod hranici 24 vstřelených branek za sezonu a čtyřikrát se dostal přes 30 gólů. Třikrát se také přehoupl přes osmdesátibodovou metu (2011/12, 2014/15 a 2017/18). Od sezony 2013/14 nosil na dresu céčko a byl 14. kapitánem v historii klubu. Je pátým nejproduktivnějším hokejistou v dějinách Islanders. Od ročníku 2018/19 už sází góly v dresu Toronta. Dosud odehrál v NHL 1109 zápasů s bilancí 456 gólů a 584 asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 11 5. David Pastrňák (Česká republika) – 2500 střel na branku Počet zápasů od sezony 20214/15: 674

Počet branek od sezony 2014/15: 348

Klub(y) v daném období: Boston Bruins David Pastrňák je pravděpodobně tím nejlepším výběrem Bostonu v draftech od roku 2000 . Český útočník se stal ofenzivním esem Bruins a jednou z největších osobností NHL. Od jedničky po devětadevadesátku. Nejikoničtější hráči v historii NHL pro každé číslo dresu Během deseti sezon v Bostonu zaznamenal 727 bodů v 674 zápasech základní části soutěže a také v play-off si drží průměr téměř jednoho bodu na utkání. Havířovský odchovanec má v klubu smlouvu do roku 2031, která mu zajišťuje průměrný plat 11,25 milionu dolarů za sezonu. Jeho dva a půl tisíce vystřelených na brankáře v uplynulých deseti letech jej řadí mezi nejpilnější střelce v lize. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 11 4. Patrick Kane (USA) – 2518 střel na branku Počet zápasů od sezony 20214/15: 715

Počet branek od sezony 2014/15: 293

Klub(y) v daném období: Chicago Blackhawks, New York Rangers, Detroit Red Wings Americký útočník Patrick Kane je řadu let jedním z nejlepších hokejistů na světě. Během dosavadní kariéry se už radoval z Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče ligy a také ze zisku Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu v NHL. Stal se prvním rodilým Američanem, který toto ocenění získal. Je také držitelem Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže a s Chicagem třikrát vyválčil Stanley Cup. Za úspěch na ledě vděčí 178 centimetrů vysoký a 80 kilogramů vážící borec kromě jiného také neobyčejné obratnosti, hbitosti a technickým dovednostem. Nejlepší pětka s gólmanem v NHL z hráčů nad 35 let. Tyhle borce by chtěl mít v týmu každý kouč Od chvíle, kdy byl v roce 2007 draftován jako první hráč v celkovém pořadí, spojil kariéru s Chicagem, ale v průběhu sezony 2022/23 klub opustil a zamířil do New Yorku Rangers, kde mu pak vypršela lukrativní osmiletá smlouva. Novou podepsal až v průběhu minulého ročníku a upsal se na jeden rok Detroitu. Proslýchalo se, že by se mohl opět vrátit do Chicaga, ale nakonec prodloužil o rok kontrakt ve městě automobilů, kde v listopadu oslaví 36. narozeniny. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 11 3. Brent Burns (Kanada) – 2556 střel na branku Počet zápasů od sezony 20214/15: 782

Počet branek od sezony 2014/15: 158

Klub(y) v daném období: San Jose Sharks, Carolina Hurricanes Když v červnu roku 2011 získali Žraloci z Minnesoty za Devina Setoguchiho, Charlieho Coyleho a první výběr v draftu zadáka Brenta Burnse, pořídili si do týmu nejlepšího beka v klubové historii. Rtuťovitý a dynamický hráč získal v roce 2017 Norris Trophy pro nejlepšího obránce v NHL. Už patří mezi legendy. 7 veteránů ze sezony 2023/24, kteří mají na kontě přes 1300 zápasů v NHL Do rejstříku jeho schopností patří bezchybné čtení hry a předvídavost. I díky tomu patřil v předchozích ročnících mezi několik beků, kteří v produktivitě konkurovali útočníkům. Devětatřicetiletý vousáč dosud na vytoužený Stanley Cup nedosáhl. Nejblíže mu byl v roce 2016, ale Žraloci tehdy ve finále podlehli Pittsburghu. Nyní má podepsaný ještě na rok kontrakt s Carolinou a má zřejmě poslední šanci, jak si na pohár pro šampiona NHL sáhnout. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 11 2. Nathan MacKinnon (Kanada) – 2931 střel na branku Počet zápasů od sezony 20214/15: 709

Počet branek od sezony 2014/15: 311

Klub(y) v daném období: Colorado Avalanche Nathan MacKinnon se stal v roce 2013 jedničkou draftu a hned ve své premiérové sezoně v NHL dokázal, proč si ho Colorado vybralo jako prvního v pořadí. Odehrál všech 82 zápasů, zaznamenal 63 bodů a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. Nehasnoucí stálice. 15 útočníků z NHL, kteří podávají od sezony 2016/17 nejvyrovnanější výkony Experti očekávali, že jeho výkonnostní růst bude pokračovat, ale Colorado pak zažívalo bídné časy a MacKinnona nebylo moc vidět. V ročníku 2017/18 se však Avalanche konečně zmátořili a kanadský forvard na tom měl lví podíl. V 74 zápasech posbíral 97 bodů za 39 branek a 58 asistencí a rázem se z něho stala jedna z nejzářivějších hvězd ligy. V další sezoně se dostal na 99 bodů a v roce 2022 přivedl mužstvo ke Stanley Cupu. v minulé sezoně zaznamenal 140 bodů a získal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 11 1. Alexandr Ovečkin (Rusko) – 3192 střel na branku Počet zápasů od sezony 20214/15: 747

Počet branek od sezony 2014/15: 431

Klub(y) v daném období: Washington Capitals Alexandr Ovečkin je bezesporu jednou z největších postav v historii světového hokeje. O jeho kvalitách svědčí suché statistické údaje, které říkají, že si drží průměr více než jednoho kanadského bodu na zápas. Ovečkinův vstup do nejslavnější hokejové soutěže na světě byl impozantní. V roce 2006, tedy dva roky poté, co si ho v draftu jako prvního vybral Washington, se stal nejlepším nováčkem sezony. Během první stovky zápasů v NHL dokázal nastřílet 64 branek, což je víc, než se povedlo Gretzkymu, Lemieuxovi či Crosbymu. Ve stejném období nasbíral 128 bodů a ve statistikách za sebou nechal mimo jiné třeba Lindrose nebo Forsberga. VIDEO: Ostří hoši. Radko Gudas a dalších 15 největších tvrďáků v NHL Je jediným hráčem v historii, který byl jmenován do první pětky All-Star týmu v pěti prvních sezonách v NHL. Třikrát už vyhrál Hart Memorial Trophy a stal se teprve osmým hráčem v historii, jemuž se to podařilo. Jedenkrát byl oceněn Art Ross Trophy pro vítěze kanadského bodování a devětkrát se stal držitelem Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce. Ve sbírce má tři zlaté medaile z mistrovství světa a v roce 2018 konečně dovedl Washington poprvé ke Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz