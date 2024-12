Osobnosti ligy. 5 fotbalistů ze Senegalu, kteří zanechali v české nejvyšší soutěži nejlepší dojem

Část 1 / 6



Patnáct hráčů ze Senegalu se dosud představilo na pažitech v nejvyšší české soutěži. V aktuální sezoně se v ní objevili tři borci z této země, kteří navazují na dobrou práci svých krajanů z minulých sezon. Jména pěti senegalských fotbalistů, kteří se dokázali v tuzemské lize nejvíc prosadit, najdete v následujících kapitolách.

El Hadji Malick Diouf Na konci prosince oslaví El Hadji Malick Diouf teprve 20. narozeniny, přesto za něj Slavia zaplatila letos v lednu přes 40 milionů korun norskému Tromsö. Talentovaný senegalský zadák se na severu Evropy vypracoval mezi fotbalové zboží, jehož cena letěla rychle nahoru, takže v Edenu neváhali a jednali. Je evidentní, že to byla dobrá volba. Poklady z Letné a z Edenu. 7 nejdražších cizinců, kteří působí v české lize Ve Slavii si od něj hodně slibují, což dokládá i kontrakt podepsaný do roku 2028. Trenér Jindřích Trpišovský ho ihned zapracoval do sešívané sestavy a on se mu odvděčuje skvělými výkony. Jeho tržní cena letí rychle nahoru a momentálně dosahuje téměř 180 milionů korun. S pěti vstřelenými góly a osmi body je v této sezoně nejlepším kanonýrem a nejproduktivnějším zadákem v lize. Foto: Profimedia.cz

Abdallah Gning Jarní část sezony 2021/22 odehrál senegalský útočník Abdallah Gning v druholigové Vlašimi a stačil na sebe výrazně upozornit. V létě pak přestoupil za tři a půl milionu korun do Teplic, kde v předminulém ročníku doslova zářil. Odehrál 32 utkání a nastřílel devět branek, ke kterým dodal i tři asistence. 10 nejlepších kanonýrů v historii české ligy. Meta 200 gólů se pokoření (zřejmě) nedočká V minulé sezoně ho ale sužovaly zdravotní problémy. Naskočil pouze do 15 střetnutí, do branky se ale ani jednou netrefil. Nyní je to už ale zase ten starý známý snajpr z ročníku 2022/23. Na podzim odehrál 12 utkání, z toho devětkrát jako člen základní sestavy, a na hřišti byl pilný jako včelka. Nastřádal 33 střeleckých pokusů, z nichž pět proměnil v góly. V české lize jich už nastřílel čtrnáct v 59 zápasech. Foto: Profimedia.cz

Dame Diop Útočník Dame Diop českou ligu okusil poprvé v sezoně 2014/15 ve Slavii. Poté byl ve Zlíně a v sezoně 2017/18 zamířil do Baníku, kde strávil tři roky. V nejvyšší tuzemské soutěži odehrál během sedmi ročníků 119 utkání a na konto si připsal 24 přesných zásahů. Žádný z jeho krajanů nebyl na hřišti častěji a nedal víc branek než on. Z Ostravy odešel do Turecka, ale ještě se nakrátko vrátil do Čech a odehrál jarní část ročníku 2020/21 v budějovickém Dynamu. Naposled hrál v arménském Jerevanu, ale nyní je aktuálně jednatřicetiletý hráč už více než rok bez smlouvy. Foto: Profimedia.cz

Mickaël Tavares Francouzského rodáka Mickaëla Tavarese, který díky kořenům svého otce reprezentoval Senegal, přivedl do české ligy v létě roku 2007 trenér Karel Jarolím a za rok a půl, co v ní působil, získal slušné renomé. Sešívaní ho přivedli z Tours a ihned ho zapracovali do kádru. Tavares se stal oporou a jedním z hlavních strůjců dvou ligových titulů a prvního postupu do Ligy mistrů. V lize v té době nebylo moc lepších středních záložníků než on. Předchůdci Dioufa či Dorleyho. 8 nejlepších fotbalistů z Afriky, kteří v minulosti hráli za Slavii Po roce a půl odešel do bundesligového Hamburku, kde se mu ale, stejně jako v Norimberku a Middlesbrough, nevedlo. V roce 2014 se vrátil do české soutěže a odehrál 13 utkání v dresu Mladé Boleslavi, v lednu roku 2015 se upsal klubu Sydney FC a kariéru zakončil o tři léta později ve Francii. V české lize odehrál 49 utkání a zaznamenal čtyři góly. Foto: Profimedia.cz

Abdallah Sima Abdallah Sima toho ve Slavii moc neodehrál, do prvního týmu se dostal na podzim v ročníku 2020/21 poté, co jej sešívaní koupili za tři miliony korun z Táborska, na prvoligovou scénu však vlétl jako uragán. Do konce sezony nasázel v 21 utkáních jedenáct branek, zářil i v Evropské lize a dostal se také do senegalské reprezentace - přitom mu bylo teprve dvacet let. Sice měl trochu slabší jaro, trápily ho i zdravotní problémy, i tak ale zaujal takové kluby jako Arsenal, Juventus nebo Manchester United. Nakonec talentovaného mladíka koupil v létě 2021 za osm milionů eur anglický Brighton a v Edenu na něm velmi slušně vydělali. Foto: Profimedia.cz