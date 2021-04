Osmnáctka chce medaili. 5 českých mladíků, jejichž výkony se na šampionátu vyplatí sledovat

Sedmnáctiletý gólman patří Třinci, v extralize se ale dosud neukázal. Působí však v partnerském prvoligovém Frýdku-Místku a v tom letos dostával hodně prostoru. Tomáš Suchánek je považován za jednoho z nejtalentovanějších českých brankářů a očekává se, že na šampionátu bude právě on gólmanem číslo jedna. Zároveň je jedním z českých brankářů, který by měl projít letošním draftem NHL.

V draftu NHL přijde řada také na Stanislava Svozila, jenž by se měl stát očekávanou českou jedničkou této prestižní zámořské události. Osmnáctiletý bek má za sebou parádní sezonu, během níž patřil ke klíčovým hráčům Komety, startoval na mistrovství světa juniorů a odbyl si také premiéru v seniorské reprezentaci. V USA by nyní měl patřit k lídrům českého týmu.

Stejně jako Svozil v tomto ročníku debutoval v reprezentačním A týmu a zároveň si zahrál i na mistrovství světa juniorů. David Jiříček se letos zabydlel v prvním týmu Plzně a v extralize zasáhl celkem do 36 duelů, v nichž posbíral deset bodů. Teď by sedmnáctiletý bek měl patřit ke klíčovým hráčům české osmnáctky.

Jakub Brabenec

Post: útočník

Klub: Kometa Brno

Zajímavé bude sledovat také počínání Jakuba Brabence, jenž je dalším českým hráčem, který by mohl projít draftem NHL. Sedmnáctiletý útočník letos odehrál 23 extraligových zápasů za brněnskou Kometu, do statistik si však připsal jedinou nahrávku. Zasáhl taky do tří prvoligových duelů v barvách Třebíče a teď se bude chtít pořádně ukázat za Atlantikem. Měl by patřit ke stěžejním postavám české ofenzivy.

Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia