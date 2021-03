5 největších úspěchů v kariéře Petera Muellera. Ovládne teď extraligovou produktivitu?

Dvaatřicetiletý americký útočník Peter Mueller je už třetím rokem hráčem Komety. Sázka na něj se brněnskému kolosu náramně vyplatila a z Muellera se stala klíčová postava týmu. V současné době má na kontě 29 branek, 62 kanadských bodů a je druhým nejlepším střelcem, respektive nejproduktivnějším hráčem celé extraligy. Jaké další úspěchy má už za sebou? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Téměř 300 zápasů v NHL

Mueller v dresu Coyotes debutoval v ročníku 2007/08, během něhož odehrál 81 zápasů a posbíral v nich 54 kanadských bodů. Tak dobrou sezonu však už nezažil, po dvou a půl letech odešel do Colorada a v ročníku 2013/14 to zkoušel na Floridě. Pak zamířil do Evropy. V NHL odehrál celkově 297 zápasů a posbíral v nich 160 (63+97) kanadských bodů.

Foto: Profimedia.cz