Opustili Eden. 5 cizinců, kteří během léta odešli ze Slavie

Část 1 / 6



Slavia získala během uplynulých týdnů křídelníka Youssouphu Sanyanga z Gambie, japonského obránce Daikiho Hašioku a Slováka Dominika Javorčeka. Několik cizinců už ale z Edenu odešlo do jiných klubů. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 6 El Hadji Malick Diouf (Senegal) → West Ham United Na konci prosince oslavil El Hadji Malick Diouf teprve 20. narozeniny, přesto za něj Slavia zaplatila loni v lednu přes 40 milionů korun norskému Tromsö. Talentovaný senegalský zadák se na severu Evropy vypracoval mezi fotbalové zboží, jehož cena letěla rychle nahoru, takže v Edenu neváhali a jednali. Je evidentní, že to byla skvělá volba. Mladé klenoty. 5 nejdražších teenagerů, kteří působí v české Chance lize Ve Slavii si od něj hodně slibovali, což dokládal i kontrakt podepsaný do roku 2028. Trenér Jindřich Trpišovský ho ihned zapracoval do sešívané sestavy a on se mu odvděčoval skvělými výkony. Jeho tržní cena letěla raketově nahoru a bylo zřejmé, že v Edenu ho dlouho neudrží. Nejproduktivnější zadák minulého ročníku tuzemské ligy se nakonec přestěhoval za 22 milionů eur do londýnského West Hamu United. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Andres Dumitrescu (Rumunsko) → Sigma Olomouc (hostování) Jen dva ligové zápasy zatím odehrál od příchodu do Edenu v létě 2023 rumunský zadák Andres Dumitrescu. Do Prahy přišel z klubu Sepsi OSK za více než 20 milionů korun a při zranění Davida Juráska měl být jedním z hráčů, kteří by byli schopni na jeho postu zaskočit. 8 rumunských fotbalistů v české lize. Jak si vedli Nita, Stanciu a další? Ve Slavii podepsal smlouvu do roku 2027, ale zatím to vypadá, že ho čeká série hostování a pokud výrazně nepřesvědčí o svých kvalitách, možná, že bude prodán dříve, než mu kontrakt vyprší. Do klubu, z něhož do Prahy přišel, byl zapůjčen v předchozích dvou sezonách a nyní jej čeká další hostování - do konce ročníku 2025/26 bude oblékat dres Olomouce. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Michal Tomič (Slovensko) → Spartak Trnava Šestadvacetiletý slovenský obránce Michal Tomič působil od roku 2020 ve Slovácku, kam přišel jako volný hráč z Žiliny, a v Uherském Hradišti se stal oporou mužstva. Povedla se mu také podzimní část sezony 2022/23, ale protože odmítl prodloužit kontrakt, zamířil předloni v únoru do Slavie, která o něho projevovala velký zájem. V Edenu se ale Tomič setkal s obrovskou konkurencí na pravém okraji obrany, takže jej sešívaní vyexpedovali na hostování do konce ročníku do Mladé Boleslavi. V sezoně 2023/24 už ale válel v pražském klubu a po jejím skončení měl na kontě 21 utkání a dvě vstřelené branky. Zahraniční hvězdy. 11 nejlepších cizinců, kteří hráli za fotbalovou Slavii Jenže v minulém ročníku se na podzim dostal na hřiště v ligovém utkání jen dvakrát, takže nedostatek herního vytížení mělo vyřešit hostování v Karviné, kde na jaře odehrál šest střetnutí v základní sestavě, dal dva góly, ale také viděl červenou kartu. Smlouvu v Edenu měl podepsanou do roku 2026, ale v sešívaném dresu už si nezahraje, protože na začátku prázdnin přestoupil do Trnavy. Spartaku se upsal do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Simion Michez (Kamerun) → Sigma Olomouc (hostování) Pravý záložník či křídelník Simion Michez se narodil v Belgii a tuto zemi také reprezentoval v mládežnických kategoriích, nyní je však na soupisce národního týmu Kamerunu do 23 let. Slavia tohoto borce získala loni v létě z Beerschotu za 2,2 milionu eur a v Edenu věří, že by jednou na jeho přestupu mohli slušně vydělat. V minulém ročníku naskočil do sedmi ligových utkání a dal svou premiérovou branku. Drahé zboží. 10 cizinců, za jejichž přestupy Slavia zaplatila nejvíc peněz v historii klubu Talentovaný mladík se však zatím v českém prostředí pořád ještě rozkoukává. V sezoně 2025/26 tak bude činit v dresu Olomouce, kam zamířil na hostování. V pražském klubu má podepsaný kontrakt do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 Timothy Ouma (Keňa) → Lech Poznaň (hostování) Letos v zimě koupila Slavia za dva miliony eur ze švédského Elfsborgu talentovaného defenzivního záložníka Timothyho Oumu. Aktuálně jednadvacetiletý Keňan naskočil během jara do jediného prvoligového střetnutí, takže jeho potenciál je těžké jakkoli hodnotit. Ukázat by jej ale mohl během této sezony, kterou prožije jako hostující hráč v polském Lechu Poznaň, s nímž už se zapojil do kvalifikace o postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Jeho smlouva v Edenu vyprší v roce 2029. Foto: Profimedia.cz