Opustí Leverkusen? S těmito kluby byl v poslední době spojován Patrik Schick

Schick je v ráži, přesto jeho pozice v Leverkusenu není nejsilnější. I proto by se zřejmě odchodu nebránil. Tím spíš, když je mu 29 let a čas na další lukrativní angažmá se tím krátí. Které kluby o něj měly v posledních měsících projevit zájem? Podívejte se.

Juventus

Schick měl do Juventusu namířeno už v roce 2017, po skvělé sezoně v Sampdorii. Zdálo se, že všechno bylo domluveno, český útočník ale nakonec neprošel zdravotní prohlídkou a z Janova později přestoupil do AS Řím. Na konci minulého roku se však spekulace o možném odchodu do Turína zase vrátily do hry. V zimě k přestupu nedošlo, bude se o něm jednat v létě?

