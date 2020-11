Opravená historie. Takto by vypadal draft NHL v roce 1996, kdyby skauti věděli...

Před časem jsme se zamysleli nad tím, jak by vypadal draft NHL v roce 1984, kdyby skauti znali budoucnost tehdejších teenagerů. A protože měl článek slušný ohlas, pokusíme se podívat stejným způsobem na výběr největších talentů, který se uskutečnil před čtyřiadvaceti lety. Jedničkou draftu se v roce 1996 stal kanadský obránce Chris Philips, ale kdyby mohli manažeři vybírat až po mrknutí do křišťálové koule, která ukazuje budoucnost, byl by na vrcholu jiný bek a Slovensko by se nejspíš dočkalo historicky první jedničky draftu. A zatímco český hokej měl v prvním kole jen jediného zástupce, kdyby se vybíralo podle znalostí, jež máme dnes, našli bychom tam hned tři hráče. Takže pojďme na to. V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete 15 prvních výběrů z úvodního kola draftu, jak by asi vypadaly, kdyby skauti mohli vidět do budoucnosti.

1. Zdeno Chára (Ottawa Senators) Výběr hráče v roce 1996: 56. v celkovém pořadí (New York Islanders) Kdyby jen skauti v roce 1996 tušili, že nejlepším mladíkem, po němž mohou sáhnout, je slovenský obr Zdeno Chára. Jenže nikdo z nich neměl dost představivosti nebo předvídavosti, a tak se nadaný bek dostal na řadu až jako šestapadesátý, když si ho vybrali Ostrované z New Yorku, kde také strávil tři úvodní sezony v NHL. V červnu roku 2001 se však lidé, zodpovědní za složení týmu Islanders, museli zbláznit. Dopustili totiž, aby z klubu Chára odešel. Tehdy čtyřiadvacetiletý bek byl vyměněn do Ottawy spolu s Billem Muckaltem. Současně klub pustil Senátorům výběr v prvním kole draftu. Opačným směrem putoval ruský útočník Alexej Jašin, jenž byl tehdy zkušeným a uznávaným hráčem. Po trejdu se Chára vyprofiloval v jednoho z nejlepších a nejvytíženějších obránců v NHL, který trávil na ledě v průměru 25 minut za zápas. V Ottawě strávil čtyři sezony, odehrál 299 utkání a připsal si do statistik 146 bodů, pak zamířil do Bostonu, kde pomohl v roce 2011 vybojovat Stanley Cup. Kdepak důchod. 13 aktivních veteránů z NHL, kteří mají na kontě nejvíc zápasů Chárova „pracovní“ morálka je v NHL legendární. Údajně má svou vlastní sadu klíčů, aby se kdykoli mohl dostat na led v Bostonu a trénovat podle libosti. Slovenský obr je navzdory své výšce, hmotnosti a věku překvapivě obratný. Na každou jeho hokejku padnou přibližně dva vzrostlé stromy (to je vtip, samozřejmě). Když Bruins podepsali v roce 2006 s Chárou smlouvu, udělali jedno z nejlepších rozhodnutí v historii klubu. Foto: Profimedia.cz

2. Daniel Briere (San Jose Sharks) Výběr hráče v roce 1996: 24. v celkovém pořadí (Phoenix Coyotes) Kanadský centr Daniel Briere udělal za hokejovou kariérou definitivní tečku v létě roku 2015. Do NHL naskočil poprvé v sezoně 1997/98, tedy jen rok poté, co si ho v prvním kole draftu jako 24. hráče v celkovém pořadí vybral Phoenix. Ve slavné soutěži odkroutil sedmnáct sezon a v základní části odehrál 973 zápasů, ve kterých si zapsal do statistik 696 bodů (307+389), což z něho dělá druhého nejproduktivnějšího hráče, který se v draftu toho roku objevil. Sbohem! 5 hráčů z NHL, kteří během předminulého léta ukončili kariéru Briere byl vynikajícím hráčem pro vyřazovací boje. Během kariéry se do play-off probojoval desetkrát a v soubojích o Stanley Cup odehrál 124 zápasů s bilancí 53 gólů a 63 asistencí. V roce 2012 byl nejlepším střelcem play-off, o dva roky dříve se stal nejproduktivnějším hráčem závěrečné části sezony. Na nejcennější trofej však nikdy nedosáhl. Nejblíže byl k hokejovému grálu v roce 2010, kdy s Philadelphií podlehl ve finálové sérii 2:4 Chicagu. Dvakrát si zahrál v All-Star Game a je tak jedním ze dvou hráčů vybraných v prvním kole draftu v roce 1996, kteří byli do exhibičního utkání nominováni. Doma ve vitríně má také dvě zlaté medaile z mistrovství světa (2003 a 2004). Foto: Profimedia.cz

3. Tomáš Kaberle (New York Islanders) Výběr hráče v roce 1996: 204. v celkovém pořadí (Toronto Maple Leafs) Tomáš Kaberle je možná nejlepším českým obráncem, který se objevil v NHL. V roce 1996 to ale asi tušil málokdo, jinak by kladenský odchovanec nečekal až do osmého kola draftu, kdy po něm sáhlo Toronto. Tvrdí, chytří i produktivní. 10 nejlepších českých obránců v historii NHL Poprvé nakoukl do nejslavnější hokejové ligy světa v ročníku 1998/99. Okamžitě dal o sobě vědět a prezentoval se jako skvělý ofenzivní bek, který je nesmírně vhodný pro přesilovky. V dresu Maple Leafs pak strávil necelých dvanáct sezon, během nichž patřil k nejlepším a zároveň nejproduktivnějším zadákům v NHL. V sezoně 2010/11 byl vytrejdován do Bostonu, což se ukázalo jako šťastné řízení osudu, protože s týmem Bruins vybojoval svůj jediný Stanley Cup. Kariéru v NHL uzavřel v Montrealu roce 2013. Na kontě má 984 odehraných zápasů a 563 bodů (87+476), což z něho dělá druhého nejproduktivnějšího obránce draftovaného v roce 1996. Foto: Profimedia.cz

4. Chris Phillips (Washington Capitals) Výběr hráče v roce 1996: 1. v celkovém pořadí (Ottawa Senators) Sezona 2015/16 byla pro obránce Chrise Phillipse poslední v kariéře. Neodehrál v ní sice jediné utkání, ale protože byl na výplatní pásce Ottawy Senators, byl stále aktivním hráčem. V květnu roku 2016 pak ukončil kariéru, kterou strávil v dresu Senátorů, aniž by se jedinkrát stěhoval do jiného klubu. Jak by vypadal draft NHL v roce 1984, kdyby měli skauti křišťálovou kouli? Rodák z Calgary se stal v roce 1996 jedničkou draftu a kdyby skauti vybírali znovu i se znalostmi o jeho kariéře, byl by opět téměř na vrcholu. Během celého působení v NHL byl totiž symbolem konzistentních výkonů. Stanley Cup však nikdy nevyhrál. Nejblíže mu byl v roce 2007, kdy Senátoři podlehli ve finále Anaheimu 1:4 na zápasy. Z hráčů draftovaných v roce 1996 je podle počtu odehraných zápasů na čtvrtém místě (1179). Foto: Profimedia.cz

5. Matt Cullen (Dallas Stars) Výběr hráče v roce 1996: 35. v celkovém pořadí (Anaheim Ducks) Americký forvard Matt Cullen se stal v roce 1996 volbou Anaheimu Ducks. Kdo mohl tehdy předpokládat, že kariéru ukončí až 23 poté v dresu Pittsburghu? ŽEBŘÍČEK: 10 aktivních veteránů z NHL, kteří mají na kontě nejvíc zápasů Z borců, kteří se v draftu tenkrát objevili, zvládl odehrát druhý nejvyšší počet zápasů (1516), je první v počtu získaných kanadských bodů (731) a třikrát zvedl nad hlavu Stanley Cup. Poprvé se z legendárního poháru napil v roce 2006, kdy hrál v barvách Caroliny Hurricanes, podruhé a potřetí, když výrazně pomohl k titulům Pittsburghu. Během dlouhé kariéry oblékal dres osmi klubů. Foto: Profimedia.cz

6. Tom Poti (Edmonton Oilers) Výběr hráče v roce 1996: 59. v celkovém pořadí (Edmonton Oilers) Americký obránce Tom Poti se stal v roce 1996 úlovkem Edmontonu a kdyby klub mohl vybírat znovu se znalostí budoucnosti, nejspíš by si tohoto borce vybral znovu, ovšem už v prvním, nikoli až ve třetím kole draftu. Na vstup do NHL si musel počkat až do sezony 1998/99, pak už ale patřil k oporám Olejářů, v jejichž dresu zvládl odehrát skoro čtyři sezony. Následně si vyzkoušel angažmá v obou newyorských klubech – v Rangers i Islanders – a posledních šest ročníků strávil ve Washingtonu, kde po sezoně 2012/13, kterou poznamenala výluka, ukončil kariéru. Bylo mu tehdy 36 let a ve statistikách zanechal 824 zápasů v základní části soutěže a 327 bodů za 69 gólů a 258 asistencí. Nezískal sice nikdy Stanley Cup, ale je stříbrným medailistou z olympiády v Salt Lake City. Foto: Profimedia.cz

7. Sami Salo (Buffalo Sabres) Výběr hráče v roce 1996: 239. v celkovém pořadí (Ottawa Senators) V polovině srpna roku 2015 finský obránce Sami Salo oficiálně oznámil odchod do hokejového důchodu. A odcházel do něj jako nejvíce podceněný hráč v draftu z roku 1996, v němž přišel na řadu až jako 239. v celkovém pořadí. Kdyby jen skauti věděli, jak skvělého hokejistu nechali devět kol čekat… DRAFT NHL 1999: 10 podceněných hokejistů, z nichž se staly persony V NHL zvládl urostlý bek s výbornou střelou odehrát 878 utkání v základní části soutěže, ve kterých zaznamenal 339 bodů (99+240). Dalších 102 zápasů přidal v play-off – do statistik si v nich zapsal 31 bodů (12+19). Celkem odehrál 15 sezon, z nichž ta nejlepší vyvrcholila v roce 2011 ve finálové sérii, ve které tehdy „jeho“ Vancouver podlehl až v sedmém utkání Bostonu. Také na mezinárodní scéně nikdy nevystoupil až na absolutní vrchol. Je vlastníkem dvou bronzových a jedné stříbrné olympijské medaile a stříbra z mistrovství světa v roce 2001. Poslední dvě sezony kariéry strávil v Tampě Bay. Definitivní stopku mu vystavilo vleklé zranění zápěstí. Foto: Profimedia.cz

8. Marco Sturm (Boston Bruins) Výběr hráče v roce 1996: 21. v celkovém pořadí (San Jose Sharks) Vybrat si hned v prvním kole draftu německého útočníka Marca Sturma se ukázalo být dobrou volbou. Žraloci ze San Jose po něm sáhli jako po 21. hráči v celkovém pořadí a nejspíš toho nikdy nelitovali. Jak se později ukázalo, opravdu měl dost talentu na to, aby šel „na odbyt“ už mezi první desítkou. Sturm se objevil poprvé v NHL jen rok poté, co byl draftován. Okamžitě zaujal fanoušky i odborníky skvělým bruslením, rychlostí, kontrolou puku i zodpovědným bráněním. V premiérovém ročníku odehrál 74 zápasů a posbíral 30 bodů (10+20). V kalifornském klubu strávil sedm a půl roku a pak byl vytrejdován do Bostonu za Joe Thorntona. Kdyby si tedy Boston vybral Sturma už v draftu v roce 1996, k tomuto obchodu by nikdy nedošlo. Trefy do černého! Nejlepší trejdy v historii každého ze 30 týmů v NHL Sturm je momentálně nejproduktivnějším Němcem v historii NHL. Kariéru v NHL ukončil po sezoně 2011/12 s bilancí 938 odehraných zápasů a 487 bodů (242+245). S hokejem definitivně sekl o rok později v Kolíně nad Rýnem. Foto: Profimedia.cz

9. Jean-Pierre Dumont (Anaheim Ducks) Výběr hráče v roce 1996: 3. v celkovém pořadí (New York Islanders) O tom, že bude kanadský útočník Jean-Pierre Dumont v draftu v roce 1996 hodně vysoko, se vědělo dopředu. V sezoně 1995/96. která mu předcházela, totiž v juniorské soutěži QMJHL zaznamenal v 66 zápasech 105 bodů (48+57) a v play-off pak nasbíral ve 13 duelech rovných 20 bodů (12+8). Předpoklady se potvrdily a hned jako třetího si ho pojistili manažeři New Yorku Islanders. Ještě další sezonu po draftu však strávil v juniorské lize a opět v ní exceloval. I když odehrál o čtyři zápasy méně než v předchozím ročníku, vylepšil si konto produktivity o tři body, když nastřílel 44 gólů a na 64 jich nahrál. Je s podivem, že mu Ostrované nikdy nedali šanci v NHL, ale pustili ho do Chicaga, za něž odehrál ve slavné soutěži první dvě sezony. Na čísla z juniorské soutěže nenavázal, ale rozhodně nezklamal. Dumontova výkonnost rostla s věkem a zkušenostmi. Během angažmá v Buffalu, kde strávil pět sezon, se poprvé v kariéře dostal nad padesátibodovou hranici, ale nejlepší léta měl stále ještě před sebou. Štěstím pro něho byl přestup do Nashvillu v roce 2006, kde se okamžitě stal jednou z klíčových postav týmu. Hned v prvním ročníku v dresu Predators se poprvé v kariéře dostal přes hranici 60 bodů a o rok později zažil vůbec nejlepší sezonu, když zaznamenal 72 bodů (29+43). Po pěti povedených letech v Nashvillu se s NHL rozloučil a zamířil do Evropy, kde po sezoně 2011/12 ve švýcarském Bernu odešel do profesionálního důchodu. V NHL za sebou zanechal hodně slušnou bilanci – 822 odehraných utkání a 523 bodů (214+309) v základní části soutěže. V play-off nasbíral v 51 duelech 34 bodů (17+17). Foto: Profimedia.cz

10. Willie Mitchell (New Jersey Devils) Výběr hráče v roce 1996: 199. v celkovém pořadí (New Jersey Devils) Víte, kdo v sezoně 2015/16 šéfoval s kapitánským céčkem na hrudi Jaromíru Jágrovi v týmu Floridy Panthers? Byl to kanadský obránce Willie Mitchell, který se v roce 1996 objevil na scéně draftu až jako 199. hráč v celkovém pořadí. Také v jeho případě skauti nesmírně podcenili potenciál, který v sobě skrýval. DRAFT NHL 2003: 11 podceněných hokejistů, z nichž se staly persony Mitchell zvedl během kariéry dvakrát nad hlavu Stanley Cup. Stalo se tak v Los Angeles, kde strávil čtyři nesmírně povedené sezony mezi lety 2010 až 2014. Do konce kariéry stačil v NHL nastřádat 907 startů v základní části, ve kterých nasbíral do statistik 180 bodů (34+146). Kromě toho je také majitelem zlaté medaile z mistrovství světa v roce 2004 v České republice. Foto: Profimedia.cz

11. Dainius Zubrus (Phoenix Coyotes) Výběr hráče v roce 1996: 15. v celkovém pořadí (Philadelphia Flyers) V případě litevského útočníka Dainiuse Zubruse se skauti dokonale trefili. V roce 1996 byl vybrán jako patnáctý v celkovém pořadí a i při znalosti jeho kariéry by byl ve druhé desítce prvního kola opět. V našem žebříčku si jen o pár míst polepšil. První Belgičan a 8 dalších „exotů“, které v minulosti draftovaly kluby z NHL Když se ohlédneme za Zubrusovou sportovní dráhou v NHL, můžeme ji označit přívlastkem „konzistentní“. Vyrovnanost jeho výkonů od vstupu do NHL v roce 1996 až téměř do jejího konce byla obdivuhodná. Postupně oblékal dresy Philadelphie, Montrealu, Washingtonu, Buffala, New Jersey a naposled San Jose, kde si loni mohl poprvé sáhnout na Stanley Cup, jenže jízda Sharks skončila v prohrané finálové sérii. Po ní v 38 letech ukončil kariéru. V NHL odehrál 1293 utkání v základní části (což ho řadí na třetí místo mezi všemi hráči z draftu v roce 1996) s bilancí 228 branek a 363 asistencí, v play-off nastřádal 106 startů a 37 bodů (12+25). Foto: Profimedia.cz

12. Pavel Kubina (Vancouver Canucks) Výběr hráče v roce 1996: 179. v celkovém pořadí (Tampa Bay Lightning) Kdo by to v roce 1996 čekal, že se jednou bude český obránce Pavel Kubina pyšnit prstenem pro vítěze Stanley Cupu. Skauti od něho moc neočekávali, což potvrzuje i fakt, že v draftu se dostal na řadu až v sedmém kole, ale urostlý bek dokázal experty pořádně překvapit. Z nejcennější trofeje se napil v roce 2004 v dresu Tampy Bay Lightning. Kubina prožil v NHL dlouhou a úspěšnou kariéru, na jejímž konci bylo 970 utkání v základní části a 51 duelů v play-off. Nejdelší a nejpovedenější část strávil ve floridském klubu, který ho draftoval, mezi hvězdy NHL ale patřil také po přestupu do Toronta v roce 2006, kde odkroutil tři sezony, z nichž dvě byly nejproduktivnějšími v jeho kariéře. 15 nejvytíženějších Čechů v historii NHL. Tihle chlapi si na ledě moc nevydechli V roce 2009 se upsal na rok Atlantě a pak se vrátil na dva roky opět do Tampy Bay. Kariéru v NHL ukončil v roce 2012 po výměně do Philadelphie a s hokejem se definitivně rozloučil o rok později ve švýcarské lize. Ve statistikách NHL má zaznamenáno 386 bodů za 110 gólů a 276 nahrávek, což jej řadí na čtvrté místo v produktivitě mezi všemi zadáky draftovanými v roce 1996. Foto: Profimedia.cz

13. Michal Rozsíval (Calgary Flames) Výběr hráče v roce 1996: 105. v celkovém pořadí (Pittsburgh Penguins) Michal Rozsíval je jedním z řady kvalitních obránců, kteří prošli draftem v roce 1996 a následně se prosadili v NHL. Obecně by se dalo říci, že výběr před třiadvaceti lety nabídl daleko víc defenzivních talentů než těch ofenzivních. Český zadák, který je odchovancem jihlavské Dukly, se dostal v draftu na řadu až ve čtvrtém kole, následně zamířil z Vysočiny do zámořské juniorské soutěže, kde pak dva roky válel v dresu celku Swift Current Broncos v soutěži WHL. Vedl si náramně dobře. Ve 134 zápasech zaznamenal 108 bodů a dal jasně najevo, že je typem ofenzivního beka, který se však nebojí tvrdých soubojů. Další rok strávil Rozsíval na farmě Pittsburghu v nižší soutěži AHL, ale sezonu 1999/2000 už odehrál celou v NHL. 10 českých hokejistů, kteří odehráli nejvíc zápasů v play-off NHL Velmi záhy se etabloval mezi nejlepší beky v soutěži. Po odchodu z Pittsburghu pak potvrzoval svoje kvality necelých šest sezon v New Yorku Rangers, odkud se přes krátké angažmá ve Phoenixu dostal do Chicaga, kde působí od roku 2012 dodnes. Během posledních let v dresu Blackhawks se dvakrát radoval ze zisku Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

14. Craig Adams (St. Louis Blues) Výběr hráče v roce 1996: 223. v celkovém pořadí (Carolina Hurricanes) Kanadský útočník Craig Adams se nikdy nestal hvězdou (což se ovšem předpokládalo už když hrával v juniorských soutěžích, protože byl v draftu vybrán až jako 223. hráč v celkovém pořadí), ale přesto jde v jeho případě o jedno z největších podcenění skautů v roce 1996. Během kariéry zaznamenal jen jedinou sezonu, v níž nastřílel deset branek (jinak vždy končil s jednociferným číslem na kontě), byl to však shodou okolností ročník, v němž vyválčil s Carolinou svůj první Stanley Cup. Kde domov můj? 7 hráčů z NHL, kteří se narodili v hokejově exotické zemi Podruhé získal nejcennější trofej o tři roky později v Pittsburghu. Absolvent Harvardu (což z něho dělá mezi hokejisty exota) odehrál poslední utkání v NHL v sezoně 2014/15 a kariéru zakončil s 951 zápasy na kontě. Nasbíral v nich 160 bodů. Foto: Profimedia.cz