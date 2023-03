Opravdové osobnosti. 3 šampioni Stanley Cupu, kteří hrají v české extralize

Kladenský majitel oslavil minulý měsíc 51 let, stále však hraje. Aktuálně tedy ne, Rytíři totiž čekají na barážového soupeře, na bitvu o udržení extraligy ale Jaromír Jágr bude připraven. V letošním extraligovém ročníku zasáhl do 26 zápasů, ve kterých dal pět branek a přidal devět asistencí. Stanley Cupy bral legendární útočník v letech 1991 a 1992, v obou případech s Pittsburghem. Finále NHL si zahrál ještě v roce 2013 s Bostonem, tehdy ale na vítězství nedosáhl.

Michal Kempný (Sparta Praha)

Narodil se o rok dříve, než Jaromír Jágr získal svůj první Stanley Cup. Michal Kempný odešel do NHL přes Kometu a ruský Omsk. V zámoří začínal v Chicagu, odkud v průběhu ročníku 2017/18 odešel do Washingtonu, se kterým hned vybojoval Stanley Cup. V Capitals ale později o svou pozici přišel, a když se na startu sezony neprosadil ani v Seattlu, tak zamířil do Sparty. Dvaatřicetiletý bek a bronzový medailista z posledního šampionátu se ihned zařadil mezi nejlepší obránce soutěže.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia