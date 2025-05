Opory, tahouni, Dostál a Pastrňák. Nejlepší hráči všech týmů z NHL v ročníku 2024/25

Část 1 / 33



Přestože aktuální sezona NHL ještě neskončila, základní část je minulostí. Viděli jsme v ní toho dost. V každém mužstvu najdeme borce, který svými výkony velmi mile překvapil a čněl nad ostatními spoluhráči. Tyto výjimečné hokejisty najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 33 Anaheim Ducks: Lukáš Dostál (Česká republika) Bilance v sezoně 2024/25: 54 utkání – průměr 3,1 inkasovaných branek na zápas, úspěšnost zákroků 90,3 % V roce 2019 si během slavnostního večera Zlatá hokejka přišel pro ocenění v kategorii juniorů gólman Lukáš Dostál, který zazářil na mistrovství světa dvacítek, kde měl nejlepší procentuální úspěšnost zákroků. Vytvořil si také slušnou pozici ve finské lize, kde byl na hostování z brněnské Komety v klubu Ilves. Tam také chytal, než zamířil do zámoří, kde zpočátku působil ve farmářském celku v soutěži AHL. Talentovaného českého brankáře si pojistil v draftu v roce 2018 Anaheim a Ducks mu dali v ročníku 2021/22 první šanci nakouknout do NHL. Odchytal čtyři utkání a ukázal slušný potenciál. Vědí, jak chutná NHL. 14 Čechů z draftů od roku 2018, kteří už okusili elitní zámořskou ligu I když o talentu českého brankáře nikdo nepochyboval, přece jen překvapil experty i fanoušky tím, jak rychle se propracoval mezi nejlepší brankáře v NHL. Na začátku této sezony, kdy byl jeho parťák John Gibson ze zdravotních důvodů mimo hru, dokázal mnohokrát podržet mužstvo a ukázal, že je už mentálně zralý na velké zápasy. Čtyřiadvacetiletý borec ohromuje skvělým čtením hry, pohyblivostí a rychlými reakcemi. V klubu mu po sezoně vyprší smlouva, ale manažeři už jistě pro talentovaného Čecha připravují nový a vylepšený kontrakt. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 33 Boston Bruins: David Pastrňák (Česká republika) Bilance v sezoně 2024/25: 82 utkání – 106 bodů (43+63) David Pastrňák je pravděpodobně tím nejlepším výběrem Bostonu v draftech od roku 2000. Český útočník se stal ofenzivním esem Bruins a jednou z největších osobností NHL. S písmenem „B“ na hrudi odkroutil už jedenáctou sezonu a drží si průměr více než jednoho bodu na utkání. Havířovský odchovanec má v klubu podepsanou smlouvu do roku 2031, která mu zajišťuje průměrný plat 11,25 milionu dolarů za sezonu a dělá z něj jednoho z nejlépe placených hráčů v NHL. Zcela zaslouženě. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 33 Buffalo Sabres: Tage Thompson (USA) Bilance v sezoně 2024/25: 76 utkání – 72 bodů (44+28) Tage Thompson byl v roce 2016 draftován v prvním kole St. Louis, ale Bluesmani dost dobře neodhadli jeho potenciál a v roce 2018 ho vyměnili do Buffala, kde rozkvetl jeho talent do hvězdných rozměrů. V předminulém ročníku ohromil ziskem 94 bodů v 78 zápasech a byl nejproduktivnějším hráčem Sabres, v dalších dvou sezonách, včetně té současné, šla jeho statistická čísla sice mírně dolů, přesto byl nejproduktivnějším borcem týmu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 33 Calgary Flames: Dustin Wolf (USA) Bilance v sezoně 2024/25: 53 utkání – průměr 2,64 inkasovaných branek na zápas, úspěšnost zákroků 91 % Byl nejlepším hráčem Calgary v aktuálním ročníku NHL Nazem Kadri, nebo Jonathan Huberdeau? Ani jeden z nich, byť jsou to skvělí hokejisté a zažili z individuálního pohledu povedenou sezonu. Hlavní hvězdou týmu byl totiž konkurent Daniela Vladaře mezi tyčemi branky – Američan Dustin Wolf. Dan Vladař a spol. 7 hokejistů Calgary, z nichž se brzy stanou neomezení volní hráči. Co s nimi bude? Čtyřiadvacetiletý mistr světa z juniorského šampionátu v roce 2021 v minulých letech zářil ve farmářském týmu v soutěži AHL a skvělými výkony se propracoval do elitní ligy. V této sezoně odchytal 53 utkání a vychytal 29 vítězství. V kanadském klubu má podepsanou smlouvu do roku 2026 a pokud zopakuje výkony, které podával, i v dalších ročnících, mohou fanoušci Calgary počítat s tím, že by mužstvo mohl poprvé od roku 2022 přivést opět do bojů o Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 33 Carolina Hurricanes: Seth Jarvis (Kanada) Bilance v sezoně 2024/25: 73 utkání – 67 bodů (32+35) Formace Andrej Svečnikov, Sebastian Aho a Seth Jarvis je postrachem soupeřů. Jarvis je typem nesmírně mazaného hráče, který dokáže vykouzlit téměř z ničeho obrovskou šanci – buď ji vyčaruje pro sebe, nebo pro některého spoluhráče. Kromě ofenzivních kvalit umí i dobře bránit a podává neuvěřitelně konzistentní výkony. Je to borec, který umí diktovat tempo hry a ve 23 letech je jednou z vycházejících hvězd NHL. FOTO: Maskoti klubů z NHL. Jsou to děsivé zrůdy, nebo milí plyšáci? Loni v létě podepsal s Hurricanes osmiletý kontrakt s průměrným ročním platem ve výši téměř sedmi a půl milionu dolarů, a vypadá to, že šlo pro klub o skvělý tah. Druhý rok v řadě nastřílel více než třicet branek, z toho pětkrát se trefil v oslabení a sedmkrát v přesilových hrách. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 33 Chicago Blackhawks: Connor Bedard (Kanada) Bilance v sezoně 2024/25: 82 utkání – 67 bodů (23+44) Nikdo dlouho dopředu nepochyboval o tom, že se Connor Bedard stane první volbou draftu NHL v roce 2023. A tak to také dopadlo. Bedard je podle expertů generačním talentem. Má za sebou tři sezony v juniorské lize WHL a pokaždé se v nich dostal v průměru na více než jeden bod na zápas. Ročník 2022/23 mu však vyšel úplně fantasticky – v 57 utkáních si zapsal do statistik 143 bodů za 71 branek a 72 nahrávek. Dalších 20 bodů posbíral v sedmi zápasech play-off. Mají dohromady jen 117 let. Takto by nyní vypadala nejmladší pětka s brankářem v NHL Jeho schopnosti v práci s holí jsou excelentní, bezkonkurenční je také ve čtení hry, kreativním myšlení a přesnosti střelby. Výborně bruslí, je rychlý a není to individualista, nýbrž pracuje pro mužstvo, a to i v obranné činnosti. Všechny tyto atributy bohatě předvedl i na juniorském šampionátu dvacítek na přelomu let 2022 a 2023. Přivedl Kanadu ke zlatu a posbíral všechna individuální ocenění, která na turnaji získat mohl. V minulé sezoně se okamžitě zařadil do kádru Chicaga a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. V podprůměrném a trápícím se týmu byl nejproduktivnějším hráčem, a tak tomu bylo i v současném ročníku, v němž nastupoval jako centr první formace a posbíral do statistik 67 bodů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 33 Colorado Avalanche: Nathan MacKinnon (Kanada) Bilance v sezoně 2024/25: 79 utkání – 116 bodů (32+84) Nathan MacKinnon sice hrává převážně ve středu útoku, ale je to univerzál, který se může bez problémů přesunout i na pravé křídlo. V roce 2013 se stal jedničkou draftu a hned ve své premiérové sezoně v NHL dokázal, proč si ho Colorado vybralo jako prvního v pořadí. Odehrál všech 82 zápasů, zaznamenal 63 bodů a získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. Výjimečné hvězdy. 10 hokejistů, kteří dokázali v NHL získat Calder Trophy i Hart Trophy Experti očekávali, že jeho výkonnostní růst bude pokračovat, ale Colorado pak zažívalo bídné časy a MacKinnona nebylo moc vidět. V ročníku 2017/18 se však Avalanche konečně zmátořili a kanadský forvard na tom měl lví podíl. V 74 zápasech posbíral 97 bodů za 39 branek a 58 asistencí a rázem se z něho stala jedna z nejzářivějších hvězd ligy. V další sezoně se dostal na 99 bodů a v roce 2022 přivedl mužstvo ke Stanley Cupu. V minulé sezoně zaznamenal 140 bodů a získal Hart Trophy pro nejužitečnějšího hráče ligy a v té současné se potřetí v řadě dostal nad stobodovou hranici. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 33 Columbus Blue Jackets: Zach Werenski (USA) Bilance v sezoně 2024/25: 81 utkání – 82 bodů (23+59) Zach Werenski je produktem americké národní hokejové akademie, takže si prošel reprezentačními výběry do 17, 18 a 20 let. Ze šampionátu sedmnáctek má doma zlato a k němu má bronzovou medaili z mistrovství světa juniorů. Je to typ moderního beka, který umí hrát poctivě dozadu, ale jakmile je to možné, vyráží podporovat ofenzívu. Protože je skvělým bruslařem, umí pokrýt velkou část kluziště. Kromě toho má potřebnou sílu a stabilitu, takže v soubojích u mantinelů mu může jen málokdo konkurovat. Slušňáci a gentlemani. 10 obránců, kteří od sezony 2018/19 nasbírali v NHL nejméně trestných minut Na ledě působí klidně a vyrovnaně, nezmatkuje, dokáže se rychle zorientovat v každé situaci. Díky výjimečné předvídavosti a hokejové inteligenci je vždycky o krok napřed před svými protivníky. Patří mezi absolutně nejlepší ofenzivní beky na světě. Díky fyzickým dispozicím se nebojí hrát důrazně ve vlastním obranném pásmu, čistí prostor před gólmanem a je silný v rozích hřiště. Když se nechá útočník nachytat s hlavou dole, může očekávat tvrdý hit. Jeho styl je však čistý a bez záludností, takže na trestnou lavici míří jen málokdy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 33 Dallas Stars: Matt Duchene (Kanada) Bilance v sezoně 2024/25: 82 utkání – 82 bodů (30+52) Když si v roce 2009 vybralo Colorado útočníka Matta Duchenea jako třetího hráče v celkovém pořadí draftu, očekávali skauti a experti, že se z něho stane hvězda NHL. Svůj obrovský hokejový potenciál však zřejmě nenaplňoval úplně na sto procent. Měl smůlu, že působil v dresu Avalanche v období, kdy patřil klub k nejhorším v lize. Legendární „trojky“. 14 nejlepších hráčů, kteří šli v draftech NHL na řadu jako třetí v pořadí V roce 2018 byl vytrejdován do Ottawy a o rok později se nakrátko ocitl v Columbusu. Od roku 2019 byl čtyři roky hráčem Nashvillu, kde se jeho talent konečně rozzářil. Sezona 2021/22 byla zatím jeho nejlepší v kariéře. V 78 zápasech posbíral 86 bodů za 43 branek a stejný počet asistencí a byl druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Vzhledem k tomu, že jeho obvyklým průměrem bylo jen něco málo přes dvacet gólů v základní části, byl to extrémní ročník, který však téměř zopakoval nyní, kdy se dostal na 82 bodů a pokořil třicetigólovou metu. V 34 letech kroutí šestnáctou sezonu v NHL, kde odehrál přes 1100 utkání a nasbíral téměř devět set bodů. Může se chlubit dvěma tituly mistra světa, olympijským zlatem a triumfem na Světovém poháru. Letos by mohl do sbírky úspěchů přidat i Stanley Cup, což by jej posunulo do elitní společnosti v Triple Gold Clubu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 33 Detroit Red Wings: Lucas Raymond (Švédsko) Bilance v sezoně 2024/25: 82 utkání – 80 bodů (27+53) Detroit udělal v minulosti se švédskými hokejisty jen ty nejlepší zkušenosti a v klubu možná věří, že na Alfredssona, Zetterberga či Lidströma mohou v budoucnosti navázat jejich mladí krajané. Snad proto v draftu v roce 2020 Red Wings sáhli nejdříve po třech Švédech. Tím prvním byl celkově čtvrtý Lucas Raymond. Odchovanec Frölundy je mistrem světa ze šampionátu hráčů do 18 let a bronzovým medailistou z turnaje dvacítek i seniorů. Dvakrát se také podílel na vítězství v Lize mistrů. Tři roky naskakoval už coby teenager na led mezi dospělými v elitní švédské soutěži, v níž předváděl vynikající práci s holí, rychlé bruslení a tvrdou pracovní morálku. Legendy. Toto je 8 nejpopulárnějších hokejistů Detroitu v historii podle fanoušků klubu Je to příkladný bojovník, který dokáže získat spoustu, zdánlivě ztracených, puků. Má skvělou střelu zápěstím a vynikající přehled. Nečeká, jak se hra bude vyvíjet, ale je jejím aktivním strůjcem a tvůrcem. Od sezony 2021/22 to jasně ukazuje i v zámoří. V minulém ročníku byl nejproduktivnějším hráčem Detroitu a stejně na tom byl v tom současném, do něhož vstupoval s novou osmiletou smlouvu, která mu ročně zajišťuje v průměru přes osm milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 33 Edmonton Oilers: Leon Draisaitl (Německo) Bilance v sezoně 2024/25: 71 utkání – 106 bodů (52+54) Leon Draisaitl je společně s Timem Stützlem nejvýše draftovaným německým hokejistou v historii NHL. V roce 2014 si ho vybral jako třetího v celkovém pořadí Edmonton. Syn bývalého trenéra extraligových Pardubic či Hradce Králové a někdejšího skvělého hokejisty Petera Draisaitla je komplexním hráčem, který si poprvé zahrál v NHL už v sezoně 2014/15, kdy naskočil do 37 zápasů a zaznamenal devět bodů (2+7). V dalším ročníku pak ukázal, že je opravdu výjimečným talentem. Zlatem vyvážení chlapi. Takhle by vypadala nejlépe placená pětka s gólmanem v aktuální sezoně NHL Draisaitl má vynikající útočné instinkty, je výborným bruslařem, je silný na puku a nesmírně kreativní. Umí číst hru a předvídá, co se na ledě stane, takže dokáže být ve správný okamžik na správném místě. V aktuální sezoně už pošesté v kariéře pokořil v základní části stobodovou hranici a počtvrté nastřílel aspoň 50 branek. Loni v létě podepsal v kanadském klubu nový osmiletý kontrakt, který mu zajišťuje až do roku 2033 průměrnou roční mzdu ve výši osmi a půl milionu dolarů. Pro Oilers jsou to skvěle vynaložené peníze. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 33 Florida Panthers: Matthew Tkachuk (USA) Bilance v sezoně 2024/25: 52 utkání – 57 bodů (22+35) Syn americké hokejové legendy Keitha Tkachuka dostal okamžitě po draftu v roce 2016 šanci v prvním týmu Flames a vedl si nad očekávání dobře. Jeho obrovský talent se však naplno rozzářil až po přesunu na Floridu. Od prvních zápasů v novém působišti ukazoval, jak skvělý obchod to byl. Tkachuk s Panthers podepsal osmiletou smlouvu a v premiérové sezoně na nové adrese dovedl mužstvo do finále Stanley Cupu, kde však podlehlo Rytířům z Las Vegas. Co se ale nepovedlo v roce 2023, vydařilo se loni a mohlo by to vyjít letos. 5 nejlepších hokejistů narozených v roce 1997, kteří se objevili v NHL. Čechy mezi nimi nehledejte A protože jablko nepadá daleko od stromu, stejně jako jeho otec vyznává tvrdý - někdy až zákeřný - styl hry, kterým dokáže každému protihráči pořádně otrávit pobyt na ledě. Je to však poctivý pracant, který mezi mantinely nechá duši pro vítězství. Vypadá to, že jde ve stopách svého slavného otce, který byl v roce 2011 uveden do americké Hokejové síně slávy. I když v této sezoně musel ze zdravotních důvodů vynechat třicet utkání, byl pro tým naprosto klíčovým hráčem, což ukazuje také ve vyřazovacích bojích. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 33 Los Angeles Kings: Darcy Kuemper (Kanada) Bilance v sezoně 2024/25: 50 utkání – průměr 2,02 inkasovaných branek na zápas, úspěšnost zákroků 92,2 % Pětatřicetiletý veterán Darcy Kuemper patří stále k nejkvalitnějším brankářům v NHL. Jeho téměř dvoumetrová postava vykrývá prakticky celou klec a pro každého střelce je velice těžké najít skulinku, kam poslat puk. Je soustředěný, má rychlé reakce a výbornou lapačku. V roce 2022 pomohl k zisku Stanley Cupu Coloradu a pak odešel na dvě sezony do Washingtonu. Nyní chytal prvním rokem v Los Angeles a v Kalifornii se mu dařilo. Mezi borci, kteří odchytali aspoň 15 utkání, byl druhým nejlepším gólmanem v lize podle průměru inkasovaných gólů na zápas (2,16) a třetí příčka mu patří podle úspěšnosti zákroků (92,2 %). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 33 Minnesota Wild: Matt Boldy (USA) Bilance v sezoně 2024/25: 82 utkání – 73 bodů (27+46) Americký útočník Matt Boldy zraje jako skvělé víno. Ve 24 letech se nenápadně stal jednou z velkých osobností NHL. Borec, kterého draftovala v roce 2019 Minnesota jako 12. hráče v celkovém pořadí, má za sebou čtvrtou sezonu v elitní lize a pokaždé se dokázal zlepšovat v produktivitě. V tomto ročníku se poprvé v kariéře dostal nad sedmdesátibodovou hranici a byl v tomto ohledu nejlepším borcem v dresu Wild. Samozřejmě na tom má podíl i fakt, že polovinu sezony musel vynechat Kirill Kaprizov, který je největší hvězdou mužstva, ale Boldy jej poměrně zdatně dokázal nahrazovat. Z 27 branek, které nastřílel, bylo deset vítězných. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 33 Montreal Canadiens: Lane Hutson (USA) Bilance v sezoně 2024/25: 82 utkání – 66 bodů (6+60) Obránce Lane Hutson zažil pohádkovou nováčkovskou sezonu v NHL. Jednadvacetiletý Američan, jehož si Montreal vybral ve druhém kole draftu v roce 2022, omráčil 66 body v 82 zápasech a zařadil se mezi kandidáty na Calder Trophy pro nejlepšího nového hráče v soutěži. Nejlepší z nejlepších. 10 největších legend v historii Montrealu Canadiens Jeho šedesát asistencí jasně vypovídá o tom, že jde nesmírně chytrého a kreativního hokejistu. K tomu připočtěte excelentní bruslení a šikovné ruce, a máte tu špičkového moderního beka, který by mohl být personou NHL příštího desetiletí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 17 / 33 Nashville Predators: Filip Forsberg (Švédsko) Bilance v sezoně 2024/25: 82 utkání – 76 bodů (31+45) Třicetiletý Filip Forsberg je dobře bránícím útočníkem, který patří k nejkreativnějším hráčům v týmu Nashvillu. Zdobí ho perfektní technika a práce s holí. Nositel slavného hokejového jména podává nesmírně konzistentní výkony. Zdobí ho mimořádná tvořivost, cit pro přihrávku i vynikající bruslení. Trefy do černého. Toto jsou nejlepší trejdy v historii každého klubu v NHL Přestože byl v roce 2012 draftován jako 12. hráč v celkovém pořadí Washingtonem, za Capitals si nikdy nezahrál. Klub ho v roce 2013 vytrejdoval do Nashvillu, aniž mu dal jedinou šanci v NHL. Predátoři talentovaného borce okamžitě zařadili do kádru a on od té doby patří k oporám mužstva. Dosud na Nashville odehrál 780 utkání a zaznamenal 681 bodů (318+363) v základní části soutěže a 59 bodů (31+28) v 81 střetnutích v play-off. Momentálně je druhým nejproduktivnějším borcem v dějinách klubu, na čemž zapracoval i v aktuální sezoně, ve které popáté v kariéře pokořil v základní části třicetigólovou metu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 18 / 33 New Jersey Devils: Jack Hughes (USA) Bilance v sezoně 2024/25: 62 utkání – 70 bodů (27+43) Před draftem NHL v roce 2019 se spekulovalo, po kom sáhne první vybírající, tedy New Jersey. V úvahu přicházela dvě jména – Kaapo Kakko, nebo Jack Hughes. Devils si nakonec pojistili amerického útočníka, který sice na mistrovství světa dospělých na Slovensku neohromil tolik jako jeho finský vrstevník, ale zase exceloval v mládežnických výběrech. Hvězdy i propadáky. 15 posledních „nekanadských“ jedniček draftů NHL. Jsou mezi nimi dva Češi i Slovák Hughes je podle hokejových expertů výjimečným talentem a naprosto komplexním hráčem. Je nesmírně obratný a rychlý v pohybu i myšlení, špičkově bruslí a má neskutečně šikovné ruce, takže v soubojích jeden na jednoho je to v drtivé většině případů právě on, kdo z nich vychází jako vítěz. Tenhle borec má v nohách dynamit. Jakmile dostane puk, dokáže tak zrychlit, že ujede každému soupeři. Sezonu nedohrál kvůli zranění a operaci ramena. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 19 / 33 New York Islanders: Ilja Sorokin (Rusko) Bilance v sezoně 2024/25: 61 utkání – průměr 2,71 inkasovaných branek na zápas, úspěšnost zákroků 90,7 % Devětadvacetiletý Ilja Sorokin je jedním z nejtalentovanějších ruských gólmanů současnosti a patří mezi brankářská esa v elitní zámořské soutěži. Islanders Sorokina draftovali v roce 2014, ale on zůstal až do léta 2020 v Rusku a zářil v dresu CSKA Moskva. V roce 2019 získal s armádním klubem Gagarinův pohár a do zámoří se vydával jako olympijský vítěz. V premiérové sezoně v NHL kryl záda krajanovi Varlamovovi, od dalšího ročníku už zaujal jeho místo jedničky mezi tyčemi. 36 let, 50 gólmanů. Tihle hoši chytali od roku 1989 v dresu New Yorku Islanders. Čeští zástupci pohořeli Po pěti sezonách v dresu newyorského klubu je v historických klubových statistikách na čtvrtém místě podle odchytaných utkání, pátý podle průměru inkasovaných gólů na zápas a třetí v procentuální úspěšnosti zákroků. Jen tři brankáři Islanders vychytali víc vítězství a pouze jeden má na kontě větší počet čistých kont. Sezona 2024/25 nebyla zdaleka jeho nejlepší v NHL, jenže nebýt jeho, mohla být pro mužstvo mnohem horší. Se šedesáti starty byl mezi čtveřicí nejvytíženějších gólmanů v lize a s třiceti výhrami patřil do elitní desítky. Čtyřikrát vychytal nulu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 20 / 33 New York Rangers: Artěmij Panarin (Rusko) Bilance v sezoně 2024/25: 80 utkání – 89 bodů (37+52) Ruský útočník Artěmij Panarin zazářil v NHL hned ve své premiérové sezoně 2015/16 a válel v ní jako ostřílený mazák. Ne náhodou získal Calder Trophy pro nejlepšího nováčka soutěže. Mladý dravec těžil z toho, že naskakoval na led vedle fenomenálního Patricka Kanea. Ti dva si spolu náramně rozuměli. „Zapomnělo“ se na ně. 20 nejlepších hráčů v historii NHL, kteří neprošli draftem Tehdy hrál Panarin ještě za směšné peníze, takže si v Chicagu mohli spokojeně mnout ruce, protože výkony nedraftovaného borce mnohonásobně předčily i ta nejoptimističtější očekávání. Po dvou letech v Chicagu oslňoval dvě sezony v Columbusu a nyní má za sebou šestý rok v dresu New Yorku Rangers. Patří mezi největší persony ligy a zároveň je také jedním z nejlépe placených hráčů. S klubem má podepsanou smlouvu do roku 2026, která mu vynesla v současném ročníku deset milionů dolarů. Zaslouží si je, protože zaznamenal už osmou sezonu v řadě, v níž zaznamenal průměr více než jednoho bodu na utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 21 / 33 Ottawa Senators: Brady Tkachuk (USA) Bilance v sezoně 2024/25: 72 utkání – 55 bodů (29+26) V případě Bradyho Tkachuka nepadlo jablko daleko od stromu. Jeho otec Keith Tkachuk odehrál v NHL přes dvanáct set zápasů, jednou se stal nejlepším kanonýrem základní části soutěže a v St. Louis, Winnipegu a Arizoně ho považují za klubovou legendu. V dresu Coyotes si už dokonce nikdo nezahraje s číslem sedm, které nosil na dresu. Jak se (hloupě) „zbavit“ superhvězdy. Toto je 5 „nejhorších obchodů“ v historii NHL Jeho syn Brady byl v draftu roku 2018 vybrán jako čtvrtý, tedy o devět pozic dříve než v roce 1990 jeho otec. Stejně jako jeho bratr Matt a otec Keith nemá daleko k tvrdým, někdy až podlým zákrokům. I on je však skvělým hráčem a podle mínění expertů má před sebou velmi slibnou budoucnost. Už nyní - v 25 letech - nosil čtvrtou sezonu na dresu kapitánské céčko. V tomto ročníku nebyl sice nejproduktivnějším hráčem týmu, ale měl na kontě nejvíc gólů (29), nejvíc branek v přesilovkách (14), nejvíc vítězných tref (5) a nejvyšší počet trestných minut (123). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 22 / 33 Philadelphia Flyers: Matvej Mičkov (Rusko) Bilance v sezoně 2024/25: 80 utkání – 63 bodů (26+37) Matvej Mičkov si už v 17 letech odbyl premiéru v KHL a v tomto věku zvládl v dresech Petrohradu a Soči v sezoně 2022/23 třicet utkání, ve kterých se blýskl devíti góly a 11 nahrávkami. V dalším ročníku se v 48 zápasech prezentoval 19 brankami a 22 asistencemi. To už byl draftovaným hráčem, protože v roce 2023 po něm jako po sedmém v celkovém pořadí sáhla Philadelphia. Mladé pušky. 21 nejlepších střelců v historii hokejových mistrovství světa do 18 let Mičkov je jedním z nejvýraznějších ruských talentů posledních několika let. Je to excelentní bruslař, má nesmírně šikovné ruce a dokonalou střelu zápěstím, umí skvěle číst hru a když do toho šlápne, málokdo mu dokáže stačit. V této sezoně debutoval v NHL a do zámořské ligy vlétl ve velkém stylu. S 26 brankami se stal nejlépe střílejícím nováčkem v NHL a výrazně si řekl o Calder Trophy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 23 / 33 Pittsburgh Penguins: Sidney Crosby (Kanada) Bilance v sezoně 2024/25: 80 utkání – 91 bodů (33+58) Co dělá ze Sidneyho Crosbyho jednoho z nejlepších útočníků v NHL? Maličkosti. Ve všem je o krůček před svými soupeři – nejen v bruslení, ale především v myšlení. Stejně jako kdysi Wayne Gretzky dokáže vymyslet úžasné věci, které často jeho spoluhráči ani nestíhají pochopit. Že má výjimečný talent, to se vědělo už velmi záhy. Ještě než byl draftován, skloňovala se v souvislosti s jeho jménem jména hokejových legend – Lemieuxe, Gretzkyho či Yzermana. Crosbyho výkony však nakonec předčily všechna očekávání. Dokazuje, že je neobyčejným hokejistou, který v sobě snoubí vynikajícího bruslaře, vytříbeného technika, tvůrce hry, excelentního nahrávače, výborného a pohotového střelce s neomylným čichem na góly, který navíc umí číst skvěle hru a má nadprůměrnou úspěšnost na buly. Vůdci a tahouni. Toto jsou 4 nejdéle sloužící kapitáni v klubech NHL V sedmatřiceti letech už má vitríny nacpané cennými trofejemi a na většinu individuálních ocenění se nejspíš práší někde ve sklepě, protože je nemá kam dávat. Dvakrát vyhrál Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL, dvakrát se radoval z Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu, v letech 2010 a 2017 si odnesl Maurice Richard Trophy a třikrát vyhrál Stanley Cup. Kromě toho je dvojnásobným vítězem olympijských her (2010, 2014), mistrem světa a členem prestižního Triple Gold Clubu. Už dávno je jasné, že patří mezi největší hokejové velikány všech dob, což dokazoval i v sezoně 2024/25, která byla jeho dvacátou v NHL, v níž měl průměr alespoň jednoho bodu na utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 24 / 33 San Jose Sharks: Macklin Celebrini (Kanada) Bilance v sezoně 2024/25: 70 utkání – 63 bodů (25+38) Absolutně nikdo nepochyboval loni v létě o tom, že jako první půjde v draftu NHL na řadu kanadský centr Macklin Celebrini, který oslavil 18. narozeniny jen pár dní před výběrem v Las Vegas. Bronzový medailista z předloňského světového šampionátu osmnáctek posbíral v sezoně 2023/24 snad všechna ocenění v soutěži NCAA, která mohl. Útočník bostonské univerzity nasbíral v 38 zápasech 64 bodů (32+32) a stal se nejlepším nováčkem i hráčem roku. Všichni je chtěli. 10 excelentních mladých hokejistů, o něž se strhl v loňském draftu NHL největší boj Celebrini je těžkým hokejovým kalibrem – nikoli fyzicky, ale svými schopnostmi a talentem. Excelentní střelec, který má kouzelně obratné a šikovné ruce, je vynikajícím a rychlým bruslařem, jenž ale kromě úžasných ofenzivních dovedností významně pomáhá i v defenzivní činnosti. V draftu jej získalo San Jose a v dresu Sharks okamžitě naskočil do NHL. Během premiérového ročníku odehrál v prestižní zámořské lize 70 střetnutí a posbíral 63 bodů (17+23), čímž vytvořil nový klubový rekord pro nováčka v elitní soutěži. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 25 / 33 Seattle Kraken: Joey Daccord (USA) Bilance v sezoně 2024/25: 57 utkání – průměr 2,75 inkasovaných branek na zápas, úspěšnost zákroků 90,6 % Má 28 let, v Seattlu odchytal čtyři sezony a teprve v minulém ročníku se stal jedničkou mezi tyčemi. Joey Daccord však dokazuje, že si důvěru zaslouží. Urostlý americký gólman, který byl draftován v sedmém kole v roce 2015 Ottawou, byl mezi třemi hvězdami zápasu v této sezoně vícekrát než kterýkoli jiný hráč Krakenů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 26 / 33 St. Louis Blues: Robert Thomas (Kanada) Bilance v sezoně 2024/25: 70 utkání – 81 bodů (21+60) Nenápadná hvězda NHL. To by mohl mít na vizitce kanadský forvard Robert Thomas. Hned ve své premiérové sezoně v nejslavnější lize se radoval ze zisku Stanley Cupu (2018/19) a od té doby odehrál 466 utkání, ve kterých posbíral 396 bodů. Poté, co se v minulém ročníku poprvé dostal přes hranici 80 bodů, zvládl to i v tom současném, byť odehrál o 12 střetnutí méně. Dvacítka draftu z roku 2017 má s Bluesmany podepsanou smlouvu do roku 2031 a v klubu dobře vědí, proč mu ročně vyplácejí přes osm milionů dolarů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 27 / 33 Tampa Bay Lightning: Nikita Kučerov (Rusko) Bilance v sezoně 2024/25: 78 utkání – 121 bodů (37+84) Ruský útočník Tampy Bay LIghtning Nikita Kučerov už získal třikrát Art Ross Trophy pro nejproduktivnějšího hráče základní části NHL, jednou Hart Trophy pro nejužitečnějšího hokejistu i Ted Lindsay Award. A také dvakrát pomohl vybojovat Bleskům Stanley Cup. Jednatřicetiletý borec patří už několik let k nejzářivějším hvězdám elitní zámořské ligy. Ve floridském klubu dobře věděli, že osmiletá smlouva, která mu do roku 2027 zajišťuje průměrný roční příjem ve výši 9,5 milionu dolarů, je skvělou investicí do budoucnosti. V aktuální sezoně mu přistálo na účtu devět milionů dolarů a nejspíše to byly opět velmi dobře vynaložené peníze. 13 nejlepších hráčů narozených v roce 1993, kteří se objevili v NHL. Je mezi nimi i jeden Čech Ve vyřazovacích bojích chyběl od svého vstupu do NHL pouze jedenkrát (v sezoně 2016/17), jinak patří vždy k největším osobnostem play-off. Dvakrát se v soubojích o Stanley Cup dostal nad třicetibodovou hranici – a jeho tým pokaždé vyhrál nejcennější trofej. Osobním maximem je pro něj 34 bodů (7+27) z ročníku 2019/20. Stejně jako v minulých dvou sezonách by se i v té současné v základní části dostal přes stobodovou metu a podobně jako před rokem byl nejproduktivnějším hráčem ligy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 28 / 33 Toronto Maple Leafs: Mitchell Marner (Kanada) Bilance v sezoně 2024/25: 81 utkání – 102 bodů (27+75) Čtyřkou draftu v roce 2015 se stal Kanaďan Mitchell Marner. V NHL debutoval v ročníku 2016/17 a v nováčkovské sezoně posbíral v Torontu 61 kanadských bodů. Taky si odbyl premiéru na mistrovství světa a v dresu Kanady dal čtyři góly, ke kterým přidal osm nahrávek. V další sezoně si připsal do statistik 69 bodů a v té následující už se přiblížil ke stovce (26+68). Nehasnoucí stálice. 15 útočníků z NHL, kteří podávají od sezony 2016/17 nejvyrovnanější výkony Před startem ročníku 2019/20 podepsal s Javorovými listy lukrativní šestiletý kontrakt, který z něho udělal jednoho z nejlépe placených hráčů v lize. V předminulé sezoně mu chyběl jen bod k pokoření stobodové mety v základní části soutěže, ale v té současné tuto hranici poprvé v kariéře prolomil. V NHL si drží průměr více než jednoho bodu na utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 29 / 33 Utah HC: Clayton Keller (USA) Bilance v sezoně 2024/25: 81 utkání – 90 bodů (30+60) Od sedmičky draftu z roku 2016 se čekalo hodně. Američan Clayton Keller měl však trochu smůlu, že si ho tehdy vybral jeden z nejslabších klubů v NHL – Arizona. S průměrnými hráči kolem sebe podával jen lehce nadprůměrné výkony. Až v sezoně 2022/23 se posunul na jinou úroveň. V 82 zápasech základní části nastřílel 37 branek a k nim si zapsal do statistik 49 asistencí. Že se mu to povedlo poté, co se zotavil ze zlomeniny nohy a v tak špatném (nicméně stále se lepšícím) týmu, bylo příjemným překvapením. Tehdy to byli „bezejmenní“ mladíci. 19 nejproduktivnějších hokejistů v historii mistrovství světa do 18 let V klubu působí i po jeho přestěhování do Utahu a je největší hvězdou mužstva, v němž dostal od sezony 2024/25 roli kapitána. Zaznamenal v ní kariérní maxima v počtu asistencí (60) i kanadských bodů (90). Potřetí za sebou dokázal v základní části soutěže nastřílet aspoň 30 branek. Šestadvacetiletý hráč si také připsal kariérní rekordy v počtu gólů v přesilovkách (10), bodů v přesilovkách (37) a vítězných gólů (5). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 30 / 33 Vancouver Canucks: Quinn Hughes (USA) Bilance v sezoně 2024/25: 68 utkání – 76 bodů (16+60) Quinn Hughes byl draftován jako sedmý v celkovém pořadí v roce 2018 Vancouverem a šest let je už plnoprávným členem týmu. Na kluzištích v NHL nebruslí moc lepších a talentovanějších beků, než je on. Je to elitní zadák, který se od ostatních odlišuje nesmírnou kreativitou a citem pro hru. Díky skvělým bruslařským schopnostem a rychlému rozhodování je téměř vždycky o krok před soupeřem. Kdo má nejtragičtější skauty v NHL? Nejhůř si (asi) vybírá v draftu Vancouver Umí to s pukem, ale tvrdě pracuje, i když jej zrovna nemá na hokejce. Dokáže účinně nabourávat hru protivníka. Zásluhou vynikajícího hokejového myšlení předvídá, kam se bude hra ubírat a často potrestá i sebemenší chybu. Jeho přihrávky „mají oči“ a jsou smrtelně přesné. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 31 / 33 Vegas Golden Knights: Jack Eichel (USA) Bilance v sezoně 2024/25: 77 utkání – 94 bodů (28+66) V téměř jakémkoli jiném roce by byl Jack Eichel jistojistě jedničkou draftu NHL. Měl však smůlu, že v roce 2015 byl ve stejném osudí s ještě větším talentem (Connorem McDavidem), než byl on sám. A to je co říct, protože o tomto borci mluvili odborníci už v době, kdy byl teenager, v superlativech. Urostlý útočník zažil hodně povedenou premiérovou sezonu v NHL, v níž hájil barvy Buffala. V 81 zápasech si připsal do statistik 56 bodů za 24 branek a 32 asistencí a patřil k nejlepším nováčkům sezony, což potvrdili také experti, kteří ho zařadili do All-Rookie Teamu. Ve svém druhém ročníku byl ještě produktivnější a 61 utkáních zaznamenal 57 bodů (24+33) a v dalším už jich měl na kontě 82 (28+54). Nekompletní sezonu 2019/20 zakončil se ziskem 78 bodů (36+42). David Pastrňák a spol. 12 nejlepších hokejistů v NHL narozených v roce 1996 V Buffalu nosil tři roky na dresu kapitánské céčko, ale před ročníkem 2021/22 klub opustil a nabral smět na Las Vegas, kde už odkroutil čtyři sezony. V roce 2023 pomohl mužstvu k zisku Stanley Cupu. Eichel je skvělým bruslařem s vynikajícím skluzem, zrychlením, citem pro rovnováhu a navíc je nesmírně silný, takže ho jen tak někdo nepošle k ledu. Jakmile dostane puk do jízdy, obránci soupeře mají docela velký průšvih. Většinou pak jen prosviští kolem nich a nezadržitelně míří na branku. Experti oceňují jeho kreativní schopnosti, ale také střelecké dovednosti. Má bleskurychlou a přesnou střelu zápěstím, umí pálit z dálky, ale je silný také v brankovišti a dává góly z dorážek. Eichel má zkrátka všechny předpoklady, aby byl dlouho jednou z nejzářivějších hvězd NHL. V této sezoně zaznamenal se ziskem 94 bodů kariérní maximum v základní části nejslavnější zámořské ligy. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 32 / 33 Washington Capitals: Alexandr Ovečkin (Rusko) Bilance v sezoně 2024/25: 65 utkání – 73 bodů (28+66) Alexandr Ovečkin je jako buldozer, který díky svým fyzickým předpokladům, síle a dynamice zbourá každého soupeře, který se mu postaví do cesty. V 39 letech má v životopise víc úspěchů, než by mnozí jiní zvládli během několika kariér. Bezesporu je jednou z největších postav v historii světového hokeje. O jeho kvalitách svědčí suché statistické údaje, které říkají, že si drží průměr více než jednoho kanadského bodu na zápas. Ovečkinův vstup do nejslavnější hokejové soutěže na světě byl impozantní. V roce 2006, tedy dva roky poté, co si ho v draftu jako prvního vybral Washington, se stal nejlepším nováčkem sezony. Během první stovky zápasů v NHL dokázal nastřílet 64 branek, což je víc, než se povedlo Gretzkymu, Lemieuxovi či Crosbymu. Ve stejném období nasbíral 128 bodů a ve statistikách za sebou nechal mimo jiné třeba Lindrose nebo Forsberga. 13 kanonýrů, kteří se stali aspoň třikrát králi střelců v základní části NHL. Všem vládne ruský car Ovečkin Je jediným hráčem v historii, který byl jmenován do první pětky All-Star týmu v pěti prvních sezonách v NHL. Třikrát už vyhrál Hart Memorial Trophy a stal se osmým hráčem v historii, jemuž se to podařilo. Jedenkrát byl oceněn Art Ross Trophy pro vítěze kanadského bodování a devětkrát se stal držitelem Maurice Richard Trophy pro nejlepšího střelce. V aktuální sezoně pokořil historický rekord NHL Wayna Gretzkyho v počtu nastřílených branek v základní části soutěže, který byl považován za nepřekonatelný. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 33 / 33 Winnipeg Jets: Connor Hellebuyck (USA) Bilance v sezoně 2024/25: 63 utkání – průměr 2,01 inkasovaných branek na zápas, úspěšnost zákroků 92,5 % Američan Connor Hellebuyck je mužem, který připravil ve Winnipegu o práci Ondřeje Pavelce. V sezoně 2015/16 totiž tehdejší českou gólmanskou jedničku Jets zastupoval mezi tyčemi a vedl si náramně dobře. Po základní části soutěže měl na kontě 26 utkání, dvakrát ukončil zápas s čistým kontem a úspěšnost zásahů vytáhl na 91,8 %. Ve všech ohledech – i v průměrném počtu inkasovaných gólů na utkání (2,34) – byl lepší než Pavelec či Michael Hutchinson. Od následujícího ročníku už byl brankářskou jedničkou a tento post mu patří dodnes. Zdi před brankou. Toto jsou 3 nejlepší gólmanské dvojice v aktuální sezoně NHL Hellebuyck se může pyšnit tím, že podává neuvěřitelně vyrovnané a kvalitní výkony. Je to typ moderního, vysokého brankáře, který pokryje mezi tyčemi hodně místa, přitom je však obratný a nechybí mu předvídavost. Dvakrát už získal ocenění Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana v NHL a v současné sezoně si důrazně řekl o třetí. Foto: Profimedia.cz