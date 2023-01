Opory, náhradníci i nechtění. 11 zahraničních brankářů, kteří působí ve Fortuna lize

Na soupiskách ligových týmů aktuálně figuruje 11 brankářů se zahraničním pasem. Kteří to jsou? A kolik dostávají prostoru? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Jakub Surovčík (Slovensko, FK Jablonec) Dvacetiletý bratislavský rodák Jakub Surovčík už od deseti let fotbalově vyrůstal v pražské Slavii. Předloni byl na několikaměsíčním hostování ve Vlašimi a pak nastupoval za šešívaný B tým. V Edenu s ním ale už nepočítali a tak loni v lednu odešel jako volný hráč do Jablonce. Na severu Čech podepsal smlouvu do roku 2024, ale do branky se v prvoligovém utkání ještě nedostal. V Jablonci v aktuálním ročníku neochvějně věří zkušenému Janu Hanušovi, jenž na podzim nikoho jiného mezi tyče nepustil. Foto: Twitter FK Jablonec

Martin Poláček (Slovensko, Mladá Boleslav) Loni v létě zamířil jako volný hráč do Mladé Boleslavi z polského Podbeskidzieho slovenský gólman Martin Poláček. Nepřišel do neznámého prostředí, protože v klubu už působil na jaře v roce 2018. Tehdy odchytal 13 utkání a ukázal se ve velmi dobré světle, ale už v létě zmizel v Bulharsku, kde se upsal klubu Levski Sofia. Pavel Srníček a spol. 8 gólmanů, kteří v Premier League chytili dvě penalty v jednom utkání V podzimní části aktuálního ročníku se dělil v Mladé Boleslavi o čas mezi tyčemi s Janem Šedou. Odchytal šest střetnutí, inkasoval deset branek a dvakrát udržel čisté konto. V klubu má podepsaný kontrakt ještě na následující sezonu. Foto: Profimedia.cz

Pavol Bajza (Slovensko, Hradec Králové) V létě roku 2020 získalo Slovácko jako volného hráče slovenského gólmana Pavola Bajzu. Aktuálně jednatřicetiletý světoběžník toho má poměrně hodně za sebou. Jako talentovaný mladík odešel v roce 2012 z Dubnice do italské Parmy, později byl hráčem Crotone, dánského Vejle či kyperského Olympiakosu Nikósie. Ve Slovácku plnil jen roli dvojky mezi tyčemi. Čech, Plánička, Jašin a spol. Toto je 15 nejlepších gólmanů fotbalové historie V roce 2021 pomáhal jako hostující hráč Karviné v boji se záchranou v nejvyšší soutěži a od loňského léta je součástí kádru Hradce Králové. Ve východočeském klubu podepsal smlouvu do konce sezony 2023/24. Na podzim se objevil v brance v jediném ligovém utkání – v domácím souboji s Brnem přispěl k výhře 2:1. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Digaňa (Slovensko, Sigma Olomouc) Brankářský talent Tomáš Digaňa se objevil v české nejvyšší soutěži v lednu roku 2021, kdy přestoupil z Dubnice do Opavy. Nyní pětadvacetiletý gólman stihl odchytat v barvách slezského klubu 12 ligových utkání a dvakrát udržel čisté konto. Během uplynulého léta se jako volný hráč přesunul do Olomouce. Na Hané podepsal dvouletou smlouvu, ale na ligový debut v dresu Sigmy zatím stále čeká. Foto: Profimedia.cz

Viktor Budinký (Slovensko, FK Pardubice) Slovenský gólman Viktor Budinský se zkoušel prosadit ve Spartě, první ligovou šanci ale dostal až v Bohemians 1905. V sezoně 2018/19 odchytal jeden zápas za Baník, kde pak v dalším ročníku dokonce dostával víc šancí než zkušenější Jan Laštůvka. Postupem času však jeho vytížení sláblo a v létě byl z Ostravy odeslán na hostování do konce sezony do Pardubic. Na východě Čech se ale ukázal mezi tyčemi jen ve dvou ligových zápasech, v nichž dohromady inkasoval devět branek. Foto: Profimedia.cz

Matej Rakovan (Slovensko, FC Zlín) Gólman Matej Rakovan byl v minulém ročníku brankářskou jedničkou ve Zlíně, kde působí už od ledna roku 2019, kdy přišel do Baťova města ze skotského Dundee United, jenže na startu aktuální sezony dostával přednost Stanislav Dostál. Ševcům se však úvodní zápasy vůbec nepovedly a po třech kolech bylo mužstvo na dně tabulky. Ve čtvrtém střetnutí - proti Jablonci na domácím hřišti - se dostal do branky Rakovan, ale ani on nezajistil Zlínu premiérovou výhru. Přesto si dvaatřicetiletý Slovák mezi tyčemi opět našel místo. Z 16 podzimních utkání odchytal rovný tucet, inkasoval v nich 19 branek a třikrát udržel čisté konto. Foto: Profimedia.cz

Dávid Šípoš (Slovensko, Dynamo České Budějovice) Dávid Šípoš přišel do Českých Budějovic v létě roku 2021 z Nitry a na jihu Čech se upsal do konce ročníku 2023/24. V premiérové sezoně v elitní české soutěži zasáhl do sedmi utkání, inkasoval devět branek a jednou udržel čisté konto. Pořádně drahé rukavice. 17 nejdražších brankářských přestupů ve fotbalové historii V současném ročníku se objevil během podzimu v pěti zápasech, z toho dvakrát byl nominován do souboje se Spartou. Čtyřiadvacetiletý borec ukázal, že v něm vězí slušný potenciál a s Dynamem by mohl spojit i další část kariéry. Foto: Profimedia.cz

Florin Nita (Rumunsko, Sparta Praha) Po odchodu Martina Dúbravky na britské ostrovy zaujal místo mezi tyčemi sparťanské branky Florin Nita, který dorazil do Prahy v únoru roku 2018 z bukurešťského FCSB. Rumunský reprezentant se na Letné rychle zabydlel a stal se gólmanskou jedničkou, jenže na Letnou později dorazil Milan Heča, který ho připravil o výsadní pozici. Škrty ve Spartě. 5 fotbalistů, kteří by brzy mohli odejít z Letné V minulém ročníku se objevil v brance jen patnáctkrát. V zimě měl konflikt s bývalým trenérem Pavlem Vrbou a na jaře už si nezachytal. V brance se neobjevil ani v žádném podziním ligovém utkání. Nahlas se mluví o tom, že jeho dny na Letné jsou definitvně sečteny a ještě před koncem zimního přestupního termínu z klubu odejde. Smlouvu má podepsanou do konce aktuálního ročníku. Foto: Profmedia.cz

Marián Tvrdoň (Slovensko, Viktoria Plzeň) Osmadvacetiletý Marián Tvrdoň musí kousat tvrdý fotbalový chleba. Předloni v létě přestoupil z Ústí nad Labem do Plzně, kde se však musí potýkat s velmi silnou konkurencí na postu brankáře v podobě reprezentanta Jindřicha Staňka. VIDEO: Před 16 lety se málem stala tragédie. Brankáři Petrovi Čechovi šlo o život Slovenský gólman odchytal v minulé sezoně pouhé dva ligové zápasy a v podzimní části té současné dostal také dvě příležitosti. Pomohl Viktorce k remíze 1:1 na hřišti Bohemians a vychytal nulu v domácím střetnutí s Mladou Boleslaví (2:0). To bylo na konci října a od té doby se mezi tyčemi v nejvyšší soutěži neobjevil. Na západě Čech má podepsanou smlouvu ještě na příští ročník. Foto: Profimedia.cz

Olivier Vliegen (Belgie, Slovan Liberec) Krátce před dvacátými narozeninami – v zimě roku 2019 – se upsal belgický brankář Olivier Vliegen Liberci. Talentovaný mladík si předtím prošel akademiemi Genku a Anderlechtu, Slovan ho však nejdříve poslal hostovat do Vlašimi a posléze na Slovensko do Senice. VIDEO: Od Jánoše po Koláře. Připomeňte si legendární góly šesti ligových brankářů V minulé sezoně debutoval v české nejvyšší soutěži a naskočil do pěti utkání. Na podzim už byl nezpochybnitelnou jedničkou mezi tyčemi liberecké branky. Odchytal všech 16 utkání, inkasoval 21 branek a čtyřikrát udržel čisté konto. Jeho tržní cena jde neustále nahoru a podle portálu TransferMarkt nyní činí 350 tisíc eur. Na severu Čech má podepsaný kontrakt do léta roku 2024. Foto: Profimedia.cz