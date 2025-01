Opory, náhradníci i čekatelé na šanci. 11 zahraničních brankářů, kteří působí v Chance lize

Část 1 / 12



Na soupiskách ligových týmů aktuálně figuruje 11 brankářů se zahraničním pasem. Kteří to jsou? A kolik dostávají prostoru? To se dozvíte v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 12 Tomáš Digaňa (Slovensko, Sigma Olomouc) Tomáš Digaňa se objevil v české nejvyšší soutěži v lednu roku 2021, kdy přestoupil z Dubnice do Opavy. Nyní sedmadvacetiletý gólman stihl odchytat v barvách slezského klubu 12 ligových utkání a dvakrát udržel čisté konto. Během léta v roce 2022 se jako volný hráč přesunul do Olomouce. Na Hané toho ale od té doby v prvním týmu moc neodchytal. V minulém ročníku se postavil do branky v deseti ligových zápasech a třikrát vychytal nulu, v současném ročníku ho mezi tyče nepustila dvojice Jan Koutný a Tadeáš Stoppen, kteří dostávají přednost. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 12 Viktor Budinský (Slovensko, FK Pardubice) Slovenský gólman Viktor Budinský se zkoušel prosadit ve Spartě, první ligovou šanci ale dostal až v Bohemians 1905. V sezoně 2018/19 odchytal jeden zápas za Baník, kde pak v dalším ročníku dokonce dostával víc šancí než zkušenější Jan Laštůvka. Postupem času však jeho vytížení sláblo a v létě 2022 byl z Ostravy odeslán na hostování do konce sezony do Pardubic. Neznámý Maďar, Rumun, Dán i Slováci. Jak se ve Spartě (ne)vedlo zahraničním brankářům? Na východě Čech se ale ukázal mezi tyčemi jen ve třech ligových zápasech, v nichž dohromady inkasoval jedenáct branek. Přesto ve městě perníku stáli o jeho služby i nadále a na začátku prázdnin v roce 2023 si třicetiletého borce pojistili na tři sezony. V současném ročníku je brankářskou dvojkou za Janem Stejskalem – odchytal pět utkání, inkasoval osm gólů a s 16 úspěšnými zásahy je v tomto ohledu 21. v lize. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 12 Klemen Mihelak (Slovinsko, FK Jablonec) Jabloneckou jedničkou mezi tyčemi je šestatřicetiletý veterán Jan Hanuš, který odchytal všechny podzimní ligové zápasy. Loni v létě si však severočeský klub pořídil možnou budoucí náhradu za svého zkušeného brankáře. Tou by mohl být třiadvacetiletý Slovinec Klemen Mihelak, jehož Jablonec přivedl z celku NK Mura. Zatím se představil pouze v rezervním týmu ve třetí lize, kde ale moc nepřesvědčil – ve dvou zápasech inkasoval sedm branek. Naopak ze dvou střetnutí v pohárové soutěži si zapsal do statistik dvě čistá konta. V klubu má podepsanou smlouvu do roku 2027. Foto: FK Jablonec

Pokračování 5 / 12 Jakub Surovčík (Slovensko, Sparta Praha) Dvaadvacetiletý bratislavský rodák Jakub Surovčík už od deseti let fotbalově vyrůstal v pražské Slavii. Objevil se na několikaměsíčním hostování ve Vlašimi a pak nastupoval za šešívaný B tým. V Edenu s ním ale už nepočítali a tak v lednu 2022 odešel jako volný hráč do Jablonce. Na severu Čech podepsal smlouvu do roku 2024. Do branky se v prvoligovém utkání dostal třikrát, ale vychytal jen jednu remízu. V dresu největšího rivala. 3 bývalí hráči Slavie, kteří v současné době patří Spartě Téměř dvoumetrový čahoun však předloni v létě opět změnil adresu a překvapivě zamířil na Letnou. Spartě se upsal na čtyři sezony, ale v aktuální sezoně chytá pouze za rezervní celek ve druhé lize. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 12 Matúš Hruška (Slovensko, Dukla Praha) V lednu roku 2017 přišel brankář Matúš Hruška z Myjavy do pražské Dukly a na Julisce vydržel tři sezony, během kterých však odchytal pouze devět ligových utkání. Po sestupu „vojáků“ do druhé ligy se vrátil v roce 2020 jako volný hráč zpátky na Slovensko a od té doby působil v Banské Bystrici. 35 klubů mezi elitou. Podívejte se, jak vypadá historická tabulka české fotbalové ligy Když se Dukla probojovala po minulém ročníku opět mezi českou elitu, vzpomněli si kluboví manažeři na svého bývalého gólmana a on se vrátil zpět do Prahy. Na rozdíl od prvního angažmá má nyní jistou pozici jedničky mezi tyčemi a na podzim nikoho jiného do branky nepustil. Odchytal 19 střetnutí, vychytal třikrát čisté konto a kryl 61 střeleckých pokusů – jen dva brankáři chytili víc míčů. Také však šestatřicetkrát inkasoval, což je nejtragičtější bilance ze všech ligových gólmanů. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 12 Marián Tvrdoň (Slovensko, Viktoria Plzeň) Marián Tvrdoň kousal v minulých letech v Plzni tvrdý fotbalový chleba. V létě 2021 přestoupil do Viktorie z Ústí nad Labem, musel se však potýkat s velmi silnou konkurencí na postu brankáře v podobě reprezentanta Jindřicha Staňka. Slovenský gólman odchytal v minulých třech sezonách pouhých devět ligových zápasů, jednou se ale představil také v Lize mistrů. Na utkání v Allianz Areně proti Bayernu Mnichov však nebude vzpomínat rád. Plzeň v něm totiž prohrála 0:5. 7 třicátníků v kádru Viktorie Plzeň. Borci, na kterých by mělo mužstvo stát Na západě Čech měl podepsanou smlouvu do konce minulého ročníku a čekalo se, že odejde jinam, jenže ve Štruncových sadech mu nabídli prodloužení o dva roky. Pro obě strany to bylo dobře. Tvrdoň se totiž po zranění Martina Jedličky postavil na začátku sezony mezi tyče a ukazoval velmi dobrou formu – v šesti ligových zápasech třikrát neinkasoval a dokonce si zapsal do statistik dvě gólové asistence. Naposled se však objevil v ligovém utkání v září a od té doby plní roli dvojky za uzdraveným Jedličkou. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 12 Ivan Krajčírik (Slovensko, Slovan Liberec) Čtyřiadvacetiletý odchovanec Ružomberku a někdejší člen všech slovenských reprezentačních výběrů od sedmnáctky až po jednadvacítku Ivan Krajčírik přišel v polovině prázdnin do Liberce na hostování do konce sezony z polského Widzewu Lodž. Dohoda obsahuje také doložku možnosti následného přestupu. Zatím však talentovaný brankář chytá pouze v rezervním týmu ve třetí lize a dvakrát se objevil mezi tyčemi v pohárových zápasech. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 12 Dominik Holec (Slovensko, Baník Ostrava) Dominik Holec je sice rodákem z Českých Budějovic, ale má slovenské občanství. V srpnu roku 2020 přišel z Žiliny do Sparty, před sezonou 2020/21 se chtěl porvat o post jedničky, v lize ale nedostal žádnou šanci a v zimě odešel na hostování do polského Rakowa Čenstochová. 5 hráčů, které přivedl do Sparty trenér Václav Kotal. Kde je jim dnes konec? V ročníku 2021/22 už se konečně objevil ve sparťanské brance i v nejvyšší české soutěži a odchytal deset utkání. V další sezoně nastoupil do sedmi střetnutí a třikrát udržel čisté konto. V létě 2023 mu však na Letné vypršela smlouva a jako volný hráč zamířil zadarmo posílit nováčka nejvyšší soutěže z Karviné. Vydržel tam jeden rok, byl týmovou jedničkou a pomohl udržet celek v první lize. V létě se posunul o kousek dál a upsal se do roku 2026 Baníku. Na podzim se objevil v brance v jediném ligovém střetnutí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 12 Richard Ludha (Slovensko, FK Teplice) Loňskou zimní posilou mezi tyče teplické branky a potenciálním příslibem do budoucnosti po odchodu Tomáše Grigara do fotbalové penze měl být na severu Čech slovenský brankář Richard Ludha. Téměř dvoumetrový obr přišel do klubu z Podbrezové, kde se narodil i sportovně vyrůstal. V Teplicích podepsal smlouvu do konce prosince roku 2026. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho cenu na deset milionů korun. Výbuch, pískot, ostuda. Takové byly 4 největší domácí debakly v historii české fotbalové ligy V jarní části minulé sezony odchytal 14 střetnutí, inkasoval 22 branek a třikrát udržel čisté konto. V tomto ročníku je brankářskou jedničkou. Do statistik si během podzimu zapsal 14 zápasů, obdržel v nich 20 branek, čtyřikrát udržel čisté konto a třikrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 12 Tomáš Frühwald (Slovensko, Bohemians Praha 1905) Jedním z letních noviců v české nejvyšší soutěži se stal slovenský reprezentační brankář z týmu do 21 let Tomáš Frühwald. Talentovaný mládenec, který měří přes 190 centimetrů zakotvil v pražském Ďolíčku a upsal se „klokanům“ do roku 2028. V podzimní části ligové sezony nastoupil do 11 střetnutí, v jednom z nich vychytal nulu a celkem inkasoval 20 branek. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 12 Peter Vindahl (Dánsko, Sparta Praha) Ve Spartě dlouho věřili, že se na Letnou vrátí Matěj Kovář, který v Praze v ročníku 2022/23 hostoval z Manchesteru United. Jeho příchod se ale nepodařilo zrealizovat, a tak si Pražané vyjednali hostování Petera Vindahla z nizozemského Alkmaaru. Průkopníci ze Skandinávie. 20 fotbalistů ze severu Evropy, kteří dosud prošli českou ligou Ligovou premiéru na českých pažitech si odbyl na začátku srpna 2023 v souboji s Pardubicemi. V tuzemské nejvyšší soutěži ukázal velký talent a potenciál. Spartě významně pomohl svými výkony k obhajobě mistrovského titulu. V Praze (zřejmě) zůstane i v příštích letech. Letenský klub se totiž dohodl s Alkmaarem na jeho transferu, který byl oficiálně realizován hned první den loňského přestupového termínu. Sparta za jeho podpis zaplatila kolem 37 milionů korun. V podzimní části sezony odchytal Vindahl všech 19 ligových utkání. Čtyřikrát udržel čisté konto a předvedl 50 úspěšných zákroků. Inkasoval 22 branek a jednou získal ocenění pro nejlepšího hráče zápasu. Pravidelně chytá i v duelech Ligy mistrů. Foto: Profimedia.cz