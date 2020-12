Opory mezi tyčemi. 4 skvělí brankáři, kteří Slavii dovedli k šesti ligovým titulům

Martin Vaniak (2008 a 2009)

Bývalý „čaroděj“ Martin Vaniak byl několik let oporou Olomouce, odkud měl v roce 2005 namířeno do Slavie. S klubem se ale nedohodl na podmínkách a odešel do řeckého Panioniosu. Poté chytal za Most a před sezonou 2007/08 posílil Slavii. Sešívaným parádními výkony pomohl k postupu do Ligy mistrů i ke dvěma ligovým titulům. V Edenu působil až do roku 2011.

Foto: Profimedia.cz