Ondřej Kolář připustil odchod ze Slavie. Kolik na něm mohou v Edenu vydělat?

Šestadvacetiletý Kolář je ve Slavii od poloviny sezony 2017/18. Za tu dobu získal tři ligové tituly, okusil Ligu mistrů i Evropskou ligu, dostal se do reprezentace a naposledy se stal strůjcem vítězství ve finále domácího poháru.

V Edenu je spokojený, nyní ale možná nadešel čas jeho odchodu do zahraničí. „Pořád jsem říkal, že správný čas nepřišel. Jsem ve Slavii nadšený, daří se týmu, není kam odcházet. Ale každý hráč má ambice zkusit to v zahraničí. Abych se po kariéře mohl podívat do zrcadla a říct, že jsem to zkusil,” prohlásil Kolář.

Pokud Kolář ze Slavie zamíří do ciziny, tak se v Edenu budou muset poohlédnout po náhradě. Mluví se o Aleši Mandousovi z Olomouce, sešívaní prý sledují také Stefana Ortegu z bundesligového Bielefeldu. „Jsem otevřený odejít, ale je to na domluvě s trenérem, potažmo s Jardou Tvrdíkem. Máme domluvu. Chci jim to vrátit, nechci jim vrazit kudlu do zad,” řekl Kolář.

Jedno je ale jisté - jeho případný odchod bude hodně drahý. „Je složitá doba, co se týče financí. Slavia má představu, kolik peněz za mě chce. Nějaké kluby se ozývají, ale jak říkám, bude záležet na dohodě s trenéry a vedením,” hlásí Kolář, jehož tržní cena je podle renomovaného portálu transfermarkt.de 7,5 milionů eur, tedy zhruba 200 milionů korun.

Jenže Slavii dřív nestačilo ani 400 milionů korun, které nabízelo Nice. Kam až se výsledná částka vyšplhá?

Foto: Profimedia.cz