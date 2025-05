Olomouc míří do Evopy. Jak se v minulosti dařilo moravským klubům na mezinárodní scéně?

Baník, Olomouc, Slovácko, ale také Zlín či brněnská Zbrojovka. Tyto kluby si v minulosti evropské poháry zahrály. A přestože některé v nich velkou díru do světa neudělaly, pro fanoušky to vždy byl svátek, na který jen tak nezapomenou. V následujících kapitolách najdete přehled pohárové účasti moravských klubů.

Olomoučtí fotbaloví pamětníci s nostalgií vzpomínají na zlatou éru na počátku 90. let. Především pak na jaro 1992, kdy Hanáci v Poháru UEFA vyřadili silný Hamburk a ve čtvrtfinále si to rozdali s věhlasným Realem Madrid. Moravané vzdorovali se ctí – po výsledcích 1:1 a 0:1 však postup slavil soupeř. Jediným střelcem Olomouce byl současný trenér konkurenčního Baníku Pavel Hapal.

Baník si evropskou cestu začal prošlapávat už v 70. letech minulého století, během nichž si zahrál mimo jiné čtvrtfinále Poháru UEFA, či semifinále tehdejšího Poháru vítězů pohárů. V novodobějších dějinách pak v Ostravě rádi vzpomínají na titulovou sezonu 2003/04 a účast v předkole Ligy mistrů o rok později. Ta však podle představ ostravských fanoušků nedopadla, domácí výhra 2:1 nad Leverkusenem už totiž jen mírnila venkovní porážku 0:5 a Baník tak zamířil do Poháru UEFA, kde však po podobném průběhu vypadl s anglickým Middlesbrough.

Díky hladké výhře nad AIK Stockholm si však Slovácko zajistilo místenku ve skupině Konferenční ligy, kde předvedlo fotbal, který nenechal nikoho chladným. A přestože do vyřazovacích bojů se celek z Uherského Hradiště neprobojoval, domácí výhra nad Nice, či remízy s Partizanem Bělehrad udělaly regionálnímu klubu v Evropě solidní vizitku. Na tahle klání na vyprodaném stadionu budou fanoušci na jihovýchodě Moravy vzpomínat ještě hodně dlouho.

Ještě před pár lety se o Slovácku v evropských souvislostech nemluvilo. Všechno změnila sezona 2021/22. Tým pod vedením Martina Svědíka začal šlapat, vyhrál domácí pohár a postoupil do Evropské ligy. Tam ho ale přivítalo doslova turecké peklo – los Moravanům přisoudil tamního giganta Fenerbahçe. Slovácko sice statečně bojovalo, ale rozdíl v kvalitě byl markantní a po výsledcích 0:3 a 1:1 se z postupu do čtvrtého předkola radoval celek z Istanbulu.

FC Zlín

Když Zlín v roce 2017 senzačně vyhrál domácí pohár, málokdo věřil, že by mohl zanechat v Evropě stopu. A přestože výsledkově to žádnou velkou slávou neskončilo, už samotná účast ve skupinové fázi Evropské ligy byl pro skromný klub z Baťova města obrovským svátkem. A to přesto, že vinou nevyhovujících parametrů stadionu na Letné, museli žlutomodří odehrát své domácí evropské zápasy na Andrově stadionu v Olomouci.

Zlín ve skupině narazil na Lokomotiv Moskva, FC Kodaň a Sheriff Tiraspol. Nezískal ani jedno vítězství, ale remízy se Sheriffem a Kodaní ukázaly, že se „ševci“ neztratili. I když skončili poslední ve skupině, šlo o historický okamžik. Předtím si klub zahrál ještě Pohár Intertoto v němž v roce 2004 mimo jiné na domácím trávníku porazil 2:0 slavné Atlético Madrid.

