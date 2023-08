Olayinkovi nástupci. Tři fotbalisté z Nigérie, kteří ve Slavii mohou dokázat velké věci

Po uplynulé sezoně sedmadvacetiletý Olayinka zamířil zadarmo do Bělehradu, zdá se ale, že má v Edenu zdatné nástupce. Jména tři slávistických Nigerijců najdete v následujících kapitolách.

Třiadvacetiletý stoper přišel do Slavie v zimě z Norska a ihned se postavil do základní sestavy. Stala se z něj jedna z opor a klíčových postav sešívaného týmu. Na tom se nic nezměnilo ani letos, skvěle se doplňuje s Tomášem Holešem a Tomášem Vlčkem. Jedinou kaňkou bylo vyloučení v duelu s týmem Dnipro-1. Pro kouče Trpišovského je nyní nepostradatelný.

Muhamed Tijani

V Česku je už déle, nějakou dobu mu ale trvalo, než se prosadil. Muhamed Tijani to pořádně rozbalil až na jaře, sezonu v Baníku končil s jedenácti góly a v létě se stěhoval zhruba za 30 milionů korun do Slavie. Fanoušci sešívaných se ptali, jestli to není moc, třiadvacetiletý čahoun už ale ukazuje své kvality. Svým gólem rozhodl ligové klání s Ostravou, ve čtvrtek se prosadil i proti Luhansku. Začíná být velmi platný.

