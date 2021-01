Olayinka zaujal v Evropské lize. Oporu Slavie chce Schickův Leverkusen

Už dříve se psalo o zájmu AS Řím, později okolo Olayinky kroužil Stuttgart, teď ale do hry vstoupil další vážný zájemce – německý Leverkusen. Informuje o tom Kicker.

Nigerijský útočník, jenž se díky výkonům v sešívaném dresu dostal do reprezentace své země, přišel do Edenu v létě roku 2018 z belgického Gentu, kterému Slavia zaplatila tehdy rekordních 83 milionů korun. V sešívaném kádru se rychle zařadil mezi opory a začal střílet i důležité branky.

Nechat, nebo prodat? Pět cizinců, na kterých Slavia může už brzy pořádně vydělat

Jeden gól dal Olayinka taky v zápase Evropské ligy proti Leverkusenu (1:0), který by jej nyní rád přivedl. Pětadvacetiletý Nigerijec sice v prosinci podepsal novou smlouvu do roku 2023, přesto je jeho odchod stále ve hře. Například portál scorenigeria.com.ng uvádí, že by do Leverkusenu, kde působí i Patrik Schick, mohl odejít za šest milionů eur.

Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia