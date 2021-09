Okusili nejlepší ligu světa. Toto jsou 4 extraligoví brankáři, kteří si zachytali v NHL

Jen čtyři gólmani, kteří momentálně působí v české hokejové extralize, si zachytali v NHL. Jejich jména a příběhy najdete v následujících kapitolách.

Alexander Salák (Sparta Praha) Loni se po sedmi letech v KHL a čtrnácti sezonách strávených v zahraničí vrátil na česká kluziště Alexander Salák a upsal se Spartě. Ukázal, že je pořád vysoce kvalitním brankářem a vysloužil si prodloužení kontraktu o další dvě sezony. 21 českých gólmanů v NHL. Překoná jednou někdo Dominika Haška? Do ciziny odcházel v roce 2006 z českých Budějovic a mířil do Finska, kde se prezentoval ve výborném světle. Ač neprošel draftem NHL, dostal nabídku smlouvy od Floridy a v dresu Panterů pak odchytal dvě utkání v elitní zámořské lize. Florida pak postoupila jeho práva Chicagu. V barvách Blackhawks se představil v přípravných zápasech, ale v NHL už šanci nedostal. V roce 2012 se vrátil do Evropy. Rok působil ve Švédsku a následně vystřídal čtyři kluby v KHL, než se rozhodl vrátit domů. Foto: Profimedia.cz

Landon Bow (Rytíři Kladno) Extraligový nováček z Kladna má v aktuálním ročníku jediný cíl - udržet se mezi elitou. K tomu by měl pomoci také kanadský brankář Landon Bow, který má zkušenosti z NHL. Urostlý, skoro dvoumetrový obr, nikdy nebyl draftován, ale smlouvu mu nabídl Dallas, za který nastoupil v sezoně 2018/19 do dvou zápasů. Jinak ale trávil čas ve farmářském celku Texas Stars, odkud zamířil letos v létě za svou první evropskou štací za Jaromírem Jágrem do České republiky. Foto: facebook.com/@RytiriKladno

Marek Mazanec (Oceláři Třinec) V roce 2013 vychytal extraligový titul Plzni a poté odešel do zámoří. Marek Mazanec působil v Nashvillu, za který si hned v premiérové sezoně připsal 25 startů. Jenže v dalších letech už zasáhl jen do šesti zápasů, neprosadil se ani v New Yorku Rangers či Vancouveru, a tak se v v roce 2019 vrátil domů. Ne však na západ Čech, ale do Hradce Králové, kde pobyl dvě sezony. V létě se upsal na dva roky úřadujícímu šampionovi z Třince. Foto: Profimedia.cz