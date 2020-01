Okusili nejlepší ligu světa. Toto jsou 4 extraligoví brankáři, kteří si zachytali i v NHL

Prosadit se do NHL, to není jen tak. A brankáři mají svou cestu do zámořské soutěže ještě složitější. Ovšem čtyři gólmani, kteří se do NHL dostali, nyní působí i v extralize. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Foto: Pavel Mazac / CNC / Profimedia

Marek Mazanec (Mountfield HK) V roce 2013 vychytal extraligový titul Plzni a poté odešel do zámoří. Marek Mazanec působil v Nashvillu, za který si hned v premiérové sezoně připsal 25 startů. Jenže v dalších letech už zasáhl jen do šesti zápasů, neprosadil se ani v New Yorku Rangers či Vancouveru, a tak se v létě vrátil domů. Ne však na západ Čech, ale do Hradce Králové. Foto: Profimedia.cz

Michal Neuvirth (Sparta Praha) Sparta disponuje velmi kvalitní brankářskou dvojicí ve složení Matěj Machovský a Jakub Sedláček, nově k nim však přibyl ještě Michal Neuvirth, který za Washington, Buffalo, New York Islanders a Philadelphii odchytal přes 250 zápasů v NHL. Loni si však účastník Světového poháru vinou zdravotních problémů připsal jen sedm startů a v létě se marně pokoušel získat smlouvu v Torontu. Vypadalo to, že jeho kariéra míří do finále, teď si ale jednatřicetiletý gólman plácl se Spartou. Kdy se objeví v bráně? Foto: Profimedia.cz

Justin Peters (BK Mladá Boleslav) Třiatřicetiletý kanadský gólman loni chytal v Chomutově, odkud po jeho sestupu zamířil do Liberce. Jenže pod Ještědem se od něj čekalo víc a po příchodu Dominika Hrachoviny se Justin Peters přestěhoval do Mladé Boleslavi. Zkušený gólman, jehož ve druhém kole draftu NHL 2004 získala Carolina, v elitní zámořské lize světa odchytal 83 zápasů. Pět let působil u Hurricanes, odkud zamířil do Washingtonu a ještě v sezoně 2016/17 si připsal tři starty v Arizoně. Foto: Profimedia.cz