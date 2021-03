Okolo Simy už je zase rušno. 4 slavné kluby, které aktuálně krouží okolo klenotu z Edenu

Pokud Abdallah Sima i po konci této sezony zůstane ve Slavii, tak to bude malý zázrak. Hvězdu sešívané družiny totiž už několik měsíců lákají elitní evropské kluby. Kde je o něj největší zájem nyní? Podívejte se. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Everton FC Dříve se psalo o zájmu Arsenalu nebo Manchesteru United, teď zase do hry o Simu údajně vstoupil Everton. Tradiční účastník anglické Premier League, který vede kouč Carlo Ancelotti, je aktuálně sedmý v tabulce, ovšem chtěl by výš. A Sima by k tomu mohl pomoct. Foto: Profimedia.cz

Paris Saint-Germain Tak toto by bylo něco. Právě z Francie Sima do České republiky přišel, to ale netušil, že se brzy dostane na radar slavného Paris Saint-Germain, které jej podle portálu princerupertstower.com skutečně sleduje. Pokud by do Paříže odešel, tak by se jeho spoluhráči stali Neymar či Kylian Mbappé. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Juventus FC Už je to tady zase. O zájmu Juventusu se psalo už dříve a slavný italský klub údajně vstupuje do hry o Simu znovu. O tom, že by senegalský klenot mohl zamířit do týmu, v němž působí i Cristiano Ronaldo, píše mimo jiné portál calciomercatoweb.it. Foto: Profimedia.cz