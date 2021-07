Okolo Schicka je rušno. Podívejte se, které kluby lákají hvězdu EURA

Pětadvacetiletý Schick dorazil na EURO jako hráč Leverkusenu, do kterého přestoupil loni z římského AS. Bude však v Německu i pokračovat, nebo se zase vydá jinam? Tři kluby, které okolo něj aktuálně krouží, najdete v následujících kapitolách.

AC Milán

Dříve byl jednou nohou v Juventusu, potom nastupoval za AS Řím, toto angažmá se mu ale nepovedlo. Z Itálie přestoupil do Leverkusenu, už loni ale o jeho služby stál i AC Milán. A tým ze San Sira údajně okolo Schicka krouží znovu. Je však otázkou, zda by se českému kanonýrovi chtělo zpátky na Apeninský poloostrov.

Foto: Profimedia.cz