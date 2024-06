Ogbu s Oscarem zůstanou, co další? 3 cizinci, kteří v létě nejspíš odejdou ze Slavie

Přesto by někteří zahraniční fotbalisté, kteří patří Slavii, odejít mohli. Jména tří z nich najdete v následujících kapitolách.

Slávistická sestava je plná cizinců. V posledních týdnech se spekulovalo o odchodu některých z nich, žádný zásadní výprodej se ale nechystá. „V týmu zůstává Oscar, Ogbu, Schranz… Všichni hráči základní sestavy,“ napsal na sociální síti X slávistický předseda Jaroslav Tvrdík. Zůstat by měl i Christos Zafeiris. „Je mladý, ve Slavii ještě neukázal vše, co umí. Nikam neodchází. Cílem léta je posílit, ne oslabit,“ uvedl už dříve Tvrdík.

Sheriff Sinyan (Gambie)

Slavia na něj měla spadena už déle, Sheriff Sinyan nakonec dorazil loni v létě. Sedmadvacetiletý obránce z Gambie přišel zraněný, to ale v Edenu věděli. Chtěli mu dát šanci, Sinyan se ovšem neprosadil a nepřesvědčil. Na podzim zasáhl jen do čtyř zápasů, pokaždé na pár minut. Na jaře už nehrál a teď nejspíš odejde. Do Edenu přišel jako volný hráč, na konci června mu končí smlouva.

