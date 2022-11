Ofenzivní síla z Edenu. 6 hráčů Slavie, kteří v aktuální sezoně posbírali nejvíc bodů

Záložník Petr Ševčík je odchovancem Olomouce, v jejímž dresu se v sezoně 2013/14 poprvé představil v nejvyšší soutěži. Od roku 2016 na sebe výrazně upozorňoval coby hráč Liberce, odkud před třemi lety zamířil do Edenu, kde vybojoval tři mistrovské tituly a dvakrát triumfoval v pohárové soutěži. Mimořádně se mu povedla sezona 2019/20, ve které nastřílel šest branek a přidal sedm asistencí ve 24 ligových zápasech. V minulém ročníku ho sužovala zranění, takže naskočil pouze do 16 střetnutí ve Fortuna lize a zaznamenal jen jeden gól a dvě asistence, ale v aktuální sezoně patří opět mezi nejproduktivnější borce v sešívaném kádru. Na kontě má pět brankových asistencí.

Reprezentace bez legionářů. Takto by vypadal národní tým složený z hráčů z Fortuna ligy

Útočník Václav Jurečka se poprvé objevil v nejvyšší české lize v sezoně 2018/19, kdy hájil barvy Opavy. V průběhu dalšího ročníku se přestěhoval do Slovácka, kde si vybudoval velmi slušné renomé. V minulé sezoně se stal se 17 přesnými trefami druhým nejlepším kanonýrem ligy a jeho střelecká potence neunikla pozornosti reprezentačního kouče, který ho premiérově povolal do národního týmu.

4. Peter Olayinka – 6 bodů (4 góly a 2 asistence)

V roce 2018 koupila Slavia podle portálu TransferMarkt Petera Olayinku za více než tři miliony eur. V úvodním ročníku dal šest branek, čekalo se od něj ale trochu víc. V létě pak ovšem z Edenu odešli Jaromír Zmrhal a Miroslav Stoch, a šikovný hráč dostal víc prostoru, který parádně využil. Stal se oporou sešívaného týmu, dostal se i do nigerijské reprezentace a kroužili kolem něho skauti z mnoha bohatých evropských klubů. Žádný z jeho krajanů neodehrál v tuzemské lize více zápasů, nedal víc gólů, ani nezaznamenal větší počet asistencí. Jde mu to i v sezoně 2022/23. V devíti ligových zápasech, do kterých zasáhl, dal čtyři góly a na dva další nahrál. Jeho aktuální tržní cena se pohybuje kolem šesti a půl milionu eur.

Foto: Profimedia.cz