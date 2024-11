Ofenzivní síla z Edenu. 5 hráčů Slavie, kteří v aktuální sezoně posbírali nejvíc bodů

Svými výkony se významně zasloužil o čtyři mistrovské tituly z předchozích let, třikrát pod vedením kouče Trpišovského. V jeho éře odehrál v sešívaném dresu během osmi sezon 187 střetnutí v devíti soutěžích, v nichž zaznamenal 11 branek a 21 asistencí. Jeden gól a tři nahrávky si připsal do statistik v tomto ročníku.

Bylo zřejmé, že na Hané dlouho vycházející ofenzivní hvězdičku neudrží. Loni v létě kývli na nabídku Slavie a Chytil zamířil do Edenu, kde se upsal do roku 2027. Od té doby vyskočila jeho tržní cena na jedenáctinásobek a nyní činí asi 165 milionů korun. V ligové sezoně 2023/24 odehrál 34 ligových utkání, v nichž dal 16 branek a přidal k nim čtyři asistence. Jeho bilance v tomto ročníku činí 12 zápasů a pět vstřelených gólů.

Mojmír Chytil na sebe výrazně upozornil předloni v listopadu, když nasázel v národním týmu tři góly v rozmezí deseti minut v přípravném utkání s Faerskými ostrovy. Češi vyhráli 5:0 a tehdy třiadvacetiletý útočník Olomouce se stal prvním hráčem v historii samostatné české reprezentace, který nastřílel tři branky ve svém premiérovém reprezentačním střetnutí. Nechybělo mnoho a mohl to být i nejrychlejší hattrick, ale tento rekord si nadále drží Jan Koller.

3. Tomáš Chorý – 7 bodů (5 gólů + 2 asistence)

Útočník Tomáš Chorý býval členem mládežnických reprezentací a zúčastnil se mistrovství Evropy do jednadvaceti let v roce 2017, kde dal gól Dánsku. Na začátku roku 2018 přišel z Olomouce do Plzně. Ve Viktorce se tehdy totiž pomalu smiřovali s odchodem Michaela Krmenčíka a právě Chorý ho měl v sestavě nahradit.

Jenže plzeňský šutér nakonec v týmu zůstal a urostlý Chorý, kterého Plzeň koupila asi za 20 milionů korun, na jaře vstřelil jen dva góly. V dalších dvou sezonách byly jeho statistiky lepší - pokaždé nastřílel šest branek a zaznamenal také klíčovou trefu do sítě AS Řím v Lize mistrů, díky níž se Plzeň přesunula do Evropské ligy.

Ročník 2022/23 ho však zastihl ve skvělé formě - v 34 duelech dal 13 branek a k nim přidal čtyři nahrávky. Dařilo se mu i v tom minulém, v němž vsítil 12 gólů a na pět nahrával. V létě změnil dres a nyní už pálí ostrými v dresu pražské Slavie. V Edenu podepsal smlouvu do roku 2027. V současné sezoně dal ve 14 ligových zápasech pět branek a k nim přidal dvě asistence.

