Ofenzivní síla nároďáku. 4 útočníci, kteří v reprezentaci nahradí Patrika Schicka

Schick je největší českou fotbalovou hvězdou. Jenže ho už nějaký čas trápí zdravotní problémy, kvůli kterým je opět mimo hru. Začátek kvalifikace se obejde bez něj a reprezentační kouč Jaroslav Šilhavý musí vymyslet, kým ho nahradí. Takový problém by to ale být nemusel. Všichni čtyři útočníci, které má k dispozici, jsou totiž ve formě. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Stejně jako Schick působí v Leverkusenu, ve kterém teď dostává hodně prostoru. Ten nejspíš bude mít i v reprezentaci, která bude na jeho ofenzivní sílu spoléhat. Adam Hložek se ve své premiérové bundesligové sezoně rozjížděl pomaleji, na jaře ale nabral formu a aktuálně má na kontě čtyři góly a stejný počet nahrávek. Své střelecké konto by rád rozšířil i v reprezentaci.

Jan Kuchta (Sparta Praha)

Reprezentační bilance: 12 zápasů / 2 góly

Do reprezentace se dostal díky parádním výkonům, které předváděl ve Slavii. Z Edenu odešel do moskevského Lokomotivu, odkud před sezonou přišel do Sparty. Na Letné nezačal ideálně, na jaře je ale v parádní formě. V posledních pěti zápasech dal pět branek a prostor určitě dostane i v reprezentaci.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia